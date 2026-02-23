Plantation d’arbres, un investissement stratégique pour un développement durable

Dans la matinée du 23 février, le président de la République, Luong Cuong, a assisté à la cérémonie de lancement du « Têt de plantation d’arbres en mémoire de l’Oncle Hô » - Printemps du Cheval 2026, organisée dans le quartier de Cam Duong, province de Lao Cai, par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement en coordination avec cette province du Nord.



Rappelant qu’il y a plus de 66 ans, le Président Ho Chi Minh avait initié le mouvement du « Têt de plantation d’arbres », le chef de l’État a souligné que cette activité était devenue une belle tradition culturelle et un mouvement populaire apportant de grands bénéfices au pays.



Afin de mettre en œuvre efficacement les politiques de l’État en matière forestière, ces dernières années, les autorités et la population ont activement participé à la plantation et à la protection des forêts, contribuant au développement socio-économique, à la protection de l’environnement et à l’adaptation au changement climatique. En 2025, le Vietnam a planté plus de 285.000 hectares de forêts concentrées et 108 millions d’arbres dispersés ; les exportations de bois et de produits forestiers ont dépassé 18 milliards de dollars, dont 14,8 milliards d’excédent commercial, tandis que le taux de couverture forestière s’est maintenu à 42,03 %.

Le président Luong Cuong et des délégués lors de l'événement. Photo : VNA



Le président s’est félicité que l’événement se tienne à Lao Cai, province frontalière stratégique et localité pionnière en matière de gestion, de protection et de développement forestiers, se classant au deuxième rang national avec plus de 100 millions d’arbres plantés dans le cadre du projet « Un milliard d’arbres pour la période 2021-2025 ».



Face aux défis croissants liés au changement climatique, à la pollution environnementale et à la perte de biodiversité, Luong Cuong a exhorté les autorités, secteurs et localités à poursuivre le mouvement de plantation d’arbres de manière plus approfondie et plus substantielle, en renforçant la sensibilisation, la gestion et l’utilisation efficaces des ressources naturelles.



Il a affirmé qu’il s’agit d’un investissement stratégique, générant des retombées importantes et durables, apportant non seulement une valeur économique, mais constituant également une source de moyens de subsistance durables pour chaque citoyen, en particulier pour les populations des régions montagneuses.



Il a souligné la nécessité de promouvoir vigoureusement la construction d’une économie verte et d’une économie circulaire, de participer efficacement aux chaînes de valeur vertes mondiales, contribuant ainsi à la mise en œuvre des engagements du Vietnam visant la neutralité carbone d’ici 2050 par des actions concrètes et efficaces. Selon lui, parallèlement à la protection et au développement des forêts, il convient de développer les espaces verts tant en milieu urbain que rural, de renforcer les solutions naturelles durables d’absorption du carbone et d’améliorer l’environnement de vie pour les générations présentes et futures.



Le président s’est dit convaincu que le mouvement de plantation d’arbres en 2026 remportera de nouveaux succès. Après avoir donné le coup de tambour inaugural, il a participé à la plantation d’arbres avec les délégués et la population locale dans le cadre du projet du parc culturel de Lao Cai, dans le quartier de Cam Duong. - VNA/VI