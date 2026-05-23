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Plan directeur de la capitale Hanoï avec vision à 100 ans

Le plan directeur de la capitale Hanoï avec vision à 100 ans vise un développement urbain fondé sur un modèle "intelligent, vert, multipolaire et multicentrique", s’appuyant sur l’intelligence artificielle (IA), le développement axé sur les transports en commun et un réseau de métro d’environ 1 153 km comme moteurs stratégiques de croissance.
    

 

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