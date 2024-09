Plan de réinstallation de la population du village Nu dans le district de Bao Yen

Des dirigeants de Lao Cai et des experts discutent du plan de réinstallation de la population du village Nu. Photo : VNA

Dans l'après-midi du 15 septembre, les dirigeants de la province de Lao Cai au Nord ont examiné sur place, puis discuté avec les dirigeants du district de Bao Yen et des experts pour finaliser le plan de choix d'un emplacement pour construire le nouveau village Nu et réinstaller sa population.

Le nouveau village Nu se trouvera dans le district de Bao yen, à 2km de l’ancien qui a été emporté par les crues survenues suite au super typhon Yagi. Il s'agit d'une zone spacieuse et élevé et aussi pratique pour l’installation des infrastructures de transport, d'électricité et d'eau. Cette zone de réinstallation sera aménagée pour les ménages touchés par des crues et aussi pour ceux se trouvant à une basse altitude.

Les nouvelles maisons seront construites selon l'architecture traditionnelle du peuple des Tay. Les travaux vont commencer le 16 septembre avec pour objectif de se terminer avant le 31 décembre 2024.

Selon la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité provincial du Parti de Lao Cai, à 11h00 le 15 septembre, les crues et inondations ont fait 66 morts et disparus au village Nu. -VNA/VI