Plan d’action en huit points pour atteindre 65 milliards de dollars d’exportations agricoles en 2025

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement du Vietnam a fixé des objectifs ambitieux pour 2025 : une croissance d’au moins 4 % de la valeur ajoutée du secteur agricole, sylvicole et aquacole, et un chiffre d’affaires à l’exportation atteignant 65 milliards de dollars, avec un objectif potentiel de 70 milliards de dollars. Pour y parvenir, un plan d’action articulé autour de huit grandes solutions a été élaboré.



Premièrement, renforcer la conscience et la volonté politique dans tout le secteur. Une direction forte et résolue est nécessaire à tous les niveaux pour créer une dynamique nouvelle et garantir la réalisation des objectifs de croissance du secteur agricole et environnemental.



Deuxièmement, améliorer les institutions et les politiques sectorielles. Le ministère révisera et harmonisera les textes juridiques avec la nouvelle organisation administrative, notamment au niveau local. Il collaborera également avec d’autres ministères et la Banque centrale pour mettre en place des mécanismes de soutien au crédit vert et aux investissements durables. L’accent sera également mis sur le soutien aux coopératives, entreprises et agriculteurs à travers des politiques fiscales, foncières, d’assurance et de crédit...



Troisièmement, continuer à accélérer la restructuration du secteur. L’objectif est d’augmenter la productivité, la qualité, l’efficacité, la compétitivité, l’autonomie, l’adaptabilité et la résilience en renforçant l’innovation, la numérisation et l’adaptation au changement climatique. Le ministère encourage la transition vers une agriculture à forte valeur ajoutée, la mise en place de zones de matières premières durables et résilientes. Il promeut également l’agriculture verte, biologique, circulaire, et à grande échelle, avec une traçabilité renforcée. Dans le domaine de la pêche, l’aquaculture marine et la pêche durable seront promues et les efforts seront poursuivis pour faire retirer le « carton jaune » imposé par la Commission européenne en 2025…

L’Asie est le plus grand marché d’exportation des produits agricoles, sylvicoles et aquacoles du Vietnam, représentant 42 % des parts de marché. Photo d'illustration : VNA



Quatrièmement, accélérer la réforme des procédures administratives liée au secteur. Le ministère poursuivra la simplification des procédures administratives, lèvera les obstacles réglementaires et intégrera la transition numérique dans la gestion de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement…



Cinquièmement, promouvoir la technologie, l’innovation et la transformation industrielle de l’agriculture. Le plan vise à à mécaniser davantage les exploitations, à améliorer la transformation et la conservation des produits agricoles, et à réduire les pertes post-récolte. Une attention particulière sera accordée à la sélection des semences et à la production industrielle pour soutenir l’agriculture…



Sixièmement, développer les marchés intérieurs et extérieurs. L'amélioration de la compétitivité est une priorité. Le ministère souhaite étendre les exportations vers des marchés potentiels tout en renforçant la consommation intérieure à travers la distribution moderne. Il veillera à répondre aux normes de sécurité sanitaire et de traçabilité. Un système de classification des marchés, des objectifs d’exportation par sous-secteur et des rapports sur les tendances des marchés (États-Unis, UE, Chine) seront mis en place…



Septièmement, soutenir les secteurs de soutien à l’agriculture, à la sylviculture et à l’aquaculture. Les coopératives et entreprises agricoles bénéficieront d’un meilleur accès aux technologies et à des modèles de production intelligents. Des plateformes de données numériques et de prévision seront développées pour améliorer la gestion sectorielle.



Huitièmement, renforcer la communication autour de l’agriculture et de l’environnement. Le ministère modernisera sa communication pour renforcer l’adhésion publique aux politiques de développement durable. Il promouvra les modèles de production efficaces, corrigera les informations erronées affectant les producteurs, et accompagnera les collectivités locales dans la communication…-VNA/VI