Physique : le Vietnam impulse un dialogue scientifique multidimensionnel

Un colloque scientifique international intitulé « Progrès récents dans l’étude des électrons fortement corrélés » s’est ouvert le 1er juin dans la province de Gia Lai.

Le Dr Nguyen Huu Ha, directeur adjoint du Département des sciences et des technologies de la province de Gia Lai, s'exprime lors du colloque. Photo: VNA

Organisé par l’association « Rencontres du Vietnam » et le Centre international de science et d’éducation interdisciplinaires (ICISE), en partenariat avec l’Institut de physique théorique fondamentale (FTPI) des États-Unis, cet événement d’envergure réunit plus de 40 délégués issus de 11 pays et territoires, parmi lesquels figurent plusieurs sommités mondiales de la physique de la matière condensée. Parmi les participants figurent notamment les professeurs de renom Subir Sachdev (Université Harvard), Charles Kane (Université de Pennsylvanie), Andrey V. Chubukov (Université du Minnesota) et le physicien Dam Thanh Son (Université de Chicago).

Cette rencontre académique poursuit trois objectifs principaux : offrir un espace d’échanges privilégié et renforcer la coopération entre les experts de premier plan et la nouvelle génération de chercheurs ; stimuler un dialogue scientifique multidimensionnel sur les grandes questions encore non résolues dans ce domaine ; et promouvoir de nouveaux axes de coopération internationale avec une participation active de la communauté des physiciens vietnamiens.

Des scientifiques internationaux participent au colloque. Photo: VNA

S'exprimant lors de l'ouverture, le Dr Nguyen Huu Ha, directeur adjoint du Département des sciences et des technologies de la province de Gia Lai, a souligné que ce colloque constituait une occasion précieuse de renforcer les liens scientifiques entre le Vietnam et la communauté internationale. Selon lui, cette initiative contribuera à stimuler le développement de la physique de la matière condensée tout en renforçant la position de l’ASEAN sur la scène scientifique mondiale.

Le programme du colloque comprend 30 communications scientifiques couvrant un large éventail de thématiques de pointe, notamment la bosonisation bidimensionnelle (2D), le diamagnétisme, les nouvelles formes de supraconductivité à couplage fort, les effets Hall quantiques fractionnaires ainsi que les symétries généralisées. À travers ces différentes sessions, les experts dressent un état des lieux des avancées théoriques et expérimentales les plus récentes tout en identifiant les principales orientations de recherche pour les années à venir.

Les travaux de ce colloque international se poursuivront jusqu'au 5 juin. -VNA/VI