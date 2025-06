Phu Yen cherche à préserver et valoriser la céramique de Quang Duc

La céramique ancienne de Quang Duc constitue l’un des patrimoines culturels les plus représentatifs de la province de Phu Yen. Celle-ci organise actuellement de nombreux colloques, expositions thématiques et programmes de recherche afin d’évaluer pleinement la valeur de cet artisanat, en vue de proposer des solutions de préservation et de valorisation.



Un produit unique



Le village de céramique de Quang Duc est apparu vers la fin du XVIIᵉ siècle ou le début du XVIIIᵉ. Il était situé en aval de la rivière Cai, à proximité de l’ancienne capitale provinciale de Phu Yen, la citadelle d’An Tho, aujourd’hui rattachée à la commune d’An Thach, dans le district de Tuy An. Par le passé, la céramique de Quang Duc n’était pas seulement utilisée localement, mais se retrouvait également dans de nombreuses provinces du Centre et des Hauts Plateaux.



Selon le professeur associé et docteur Tran Tan Van, ancien directeur de l’Institut des sciences géologiques et minérales (ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement), les matières premières provenaient des régions voisines : l’argile d’An Dinh (Tuy An), l’émail à base de coques de tellines de la lagune Ô Loan, et le bois de chauffe extrait en amont de la rivière Cai. Les artisans utilisaient les coquilles de tellines pour entourer les produits lors de la cuisson afin d’augmenter la température du four. Une partie des coquilles fusionnait avec l’émail, laissant des traces caractéristiques. Avec une cuisson artisanale aux températures inégales, les couleurs de l’émail variaient, offrant une palette riche allant du vert jade au rouge sang, très typique.



Le professeur associé et docteur Dang Van Thang, membre du Conseil national d’expertise des antiquités (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), affirme que la céramique de Quang Duc se distingue par son originalité et sa singularité par rapport aux autres types de céramique ancienne du pays. Elle se décline en trois catégories : la céramique non émaillée, la céramique émaillée à la telline, et celle recouverte d’autres types d’émaux. Ces trois catégories correspondent à trois périodes différentes de production dans le village. L’utilisation des coquilles de tellines comme composant de l’émail constitue une innovation unique des habitants de Quang Duc.



Les produits de Quang Duc se distinguent aussi par leur diversité, tant en formes qu’en techniques. Les motifs décoratifs sont riches et variés : dragon, licorne, tortue, phénix ; pêcheurs, bûcherons, cultivateurs, éleveurs ; lotus, prunier ; immortels, cerfs sous les pins, chevaux, paons, chauves-souris, etc.



Relancer la production en lien avec le tourisme



Le village de céramique de Quang Duc a malheureusement connu un déclin progressif depuis le milieu du XXe siècle. Plusieurs facteurs, qu'ils soient objectifs ou subjectifs, ont contribué à cette situation, entraînant la perte d'un savoir-faire technique précieux. Aujourd'hui, il ne reste plus ni fours à céramique ni artisans pour pratiquer ce métier ancestral dans le village d'origine.

Présentation d'images du village de poterie de Quang Duc au musée provincial de Phu Yen. Photo: VNA

Malgré ce constat, des initiatives encourageantes sont en cours. Depuis plusieurs années, les organismes spécialisés de Phu Yen, épaulés par des particuliers locaux, ont multiplié les efforts pour collecter, préserver et valoriser ce patrimoine culturel unique. C'est un travail essentiel pour éviter que cette richesse ne tombe totalement dans l'oubli.



Actuellement, le Musée provincial de Phu Yen accueille une exposition thématique intitulée « La céramique de Quang Duc – Un temps révolu glorieux ». Du 30 mai au 30 juillet 2025, cette exposition met en lumière environ 150 objets en céramique de Quang Duc, issus à la fois des collections du musée et de celles de collectionneurs privés.



Selon Nguyen Le Vu, directeur adjoint du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, le développement du tourisme lié au village de métier de Quang Duc représente une solution prometteuse. Cette approche permettrait non seulement de diversifier l'offre touristique de la province, mais aussi de valoriser ses ressources culturelles. À terme, cela pourrait créer de véritables moteurs de développement socio-économique pour la région.-VNA/VI