Phu Tho veut attirer une nouvelle génération d’investissements étrangers

Dans le contexte de la réorganisation des chaînes d’approvisionnement mondiales, la province de Phu Tho (Nord) multiplie les initiatives pour attirer des investissements directs étrangers (IDE) de nouvelle génération, axés sur les hautes technologies, le développement durable et la création de valeur ajoutée.





Zone industrielle de Binh Xuyen à Phu Tho. Photo: VNA

Pprès la réorganisation d’unités administrative, Phu Tho est devenue la plus vaste province de la région montagneuse et intermédiaire du Nord. Située sur le corridor économique reliant Kunming (Chine), Lao Cai, Hanoï et Hai Phong, elle occupe une position stratégique entre le Nord-Ouest, la capitale et les principaux pôles économiques du Nord du Vietnam.





La province a planifié 58 zones industrielles couvrant plus de 14.000 hectares, dont 28 sont déjà opérationnelles ou en cours d’aménagement. Ces espaces sont destinés à accueillir de grands projets dans l’électronique, les semi-conducteurs, les véhicules électriques, les industries de soutien et la logistique moderne.



Actuellement, Phu Tho recense 734 projets d’IDE valides, représentant un capital enregistré d’environ 12,8 milliards de dollars en provenance de 27 pays et territoires.



Le secteur des entreprises issues d’IDE représente plus de 45 % de la croissance provinciale, de 55 % à 60 % de la production industrielle et de 70 % à 75 % des exportations.



Pour la période 2026-2030, la province ambitionne d’attirer entre 7 et 8 milliards de dollars d’IDE, dont 60 % à 70 % dans les technologies de pointe, l’innovation et la croissance verte. Elle souhaite également que plus de 80 % des capitaux enregistrés soient effectivement décaissés et que 80 % des nouveaux projets relèvent des hautes technologies.



La province prévoit en outre la création d’au moins une zone industrielle de haute technologie, de trois zones dédiées aux industries de soutien et d’un centre régional d’innovation.



Selon Tran Duy Dong, président du Comité populaire provincial, Phu Tho privilégie les groupes multinationaux et les entreprises disposant de moyens financiers solides, de technologies avancées et de méthodes de gestion modernes.



La province poursuit parallèlement ses réformes administratives afin de simplifier les procédures liées à l’investissement.



La promotion de l’investissement ciblera notamment le Japon, la République de Corée, les États-Unis, les pays européens et Singapour.



Enfin, Phu Tho renforcera la coopération entre les établissements de formation et les entreprises afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail, tout en accompagnant les entreprises locales dans l’amélioration de leurs technologies et de la qualité de leurs produits. -VNA/VI