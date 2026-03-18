Phu Tho mise sur des IDE de haute qualité pour accélérer sa transformation économique

En 2025, Phu Tho a mobilisé environ 1,51 milliard de dollars d’IDE et près de 10 milliards de dollars d’investissements domestiques. Photo: VNA

En 2026, la province de Phu Tho continue de considérer l’attraction des investissements étrangers comme l’un des moteurs importants de la croissance économique, tout en amorçant un tournant stratégique : privilégier la qualité plutôt que la quantité. L’objectif est désormais d’attirer des projets intégrant des technologies avancées et respectueux de l’environnement.



En 2025, Phu Tho a mobilisé environ 1,51 milliard de dollars d’IDE et près de 10 milliards de dollars d’investissements domestiques. Au total, la province recense 735 projets étrangers, cumulant 13,2 milliards de dollars, en provenance de 27 pays et territoires. La République de Corée demeure le principal investisseur, avec près de 5 milliards de dollars, soit environ 40 % du capital total. De nombreuses grandes entreprises sud-coréennes y opèrent avec efficacité, telles que Daewoo Bus, Partron Vina, Interflex et Haesung Vina, contribuant à la création d’emplois stables pour près de 200 000 travailleurs.



Afin de renforcer son attractivité, la province met en œuvre une série de mesures : amélioration du climat des affaires, simplification des procédures administratives, modernisation des infrastructures des zones industrielles et amélioration de la qualité des ressources humaines. Elle privilégie également l’attraction de projets dans les secteurs de l’électronique, des semi-conducteurs, des industries de sous-traitance, de la logistique, des énergies renouvelables et de la production verte, afin de favoriser la transition vers un modèle de croissance plus durable.



En 2026, Phu Tho vise à attirer plus de 1,1 milliard de dollars d’IDE et environ 70 000 milliards de dongs (2 665 millions de dollars) d’investissements domestiques, avec l’ambition d'ici 2030 de devenir l’une des localités les plus attractives en matière d’investissement. -VNA/VI