Phu Tho enrichit la Fête des rois Hung 2026 avec de nouvelles activités culturelles

Le culte des rois Hung est une caractéristique culturelle unique et incarne la tradition vietnamienne de « boire de l’eau, se souvenir de la source », exprimant la gratitude des générations actuelles envers les ancêtres fondateurs de la nation. Photo : VNA

La province de Phu Tho enrichira cette année la Fête des rois Hung et la Semaine de la culture et du tourisme de la Terre ancestrale 2026 avec plusieurs nouveautés, dont, pour la première fois, une exposition internationale d’arts.



Lors d’une conférence de presse organisée le 27 mars, Duong Hoang Huong, directeur du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, a indiqué que l’édition 2026 serait organisée à une plus grande échelle, dans un espace élargi, avec des activités plus riches et plus souples, favorisant l’implication des localités ainsi que la participation de nombreuses organisations, entreprises et du public.



Par rapport à l’édition 2025, le programme a été réorganisé de manière plus cohérente et complété par de nouveaux contenus afin d’accroître son attractivité et d’élargir les échanges culturels. Parmi les nouveautés figurent notamment le rétablissement du festival de culture folklorique de rue, relié au programme « Couleurs du tourisme », ainsi que la présentation des meilleures performances issues du Festival des arts de masse.



Point fort de cette édition, une exposition internationale d’arts sera organisée pour la première fois, permettant d'élargir les échanges culturels et contribuant à promouvoir l’image de la Terre ancestrale à l’international.



Selon Nguyen Huy Ngoc, vice-président du Comité populaire provincial, la Commémoration des rois fondateurs légendaires - Fête des rois Hung 2026 et la Semaine de la culture et du tourisme de la Terre ancestrale ne constitueront pas seulement un moment de recueillement en hommage aux ancêtres, mais aussi une occasion privilégiée de mettre en valeur les richesses culturelles du berceau national, contribuant ainsi au développement du tourisme et au rayonnement de la province.



L’édition 2026 se tiendra du 17 au 26 avril au site historique national spécial des temples des rois Hung ainsi que dans plusieurs localités de Phu Tho. Elle comprendra deux volets principaux : les cérémonies traditionnelles et plus de 25 activités culturelles, sportives et touristiques, élargies tant sur le fond que dans leur espace de déploiement.



À cette occasion, la province lancera également le circuit nocturne « Temples des rois Hung, source sacrée des origines » au sein du site historique des temples des rois Hung, du 7 au 21 avril. Les visiteurs pourront aussi assister à un feu d’artifice de haute altitude prévu à 21h30 le 25 avril, au pont piétonnier du parc Van Lang, dans le quartier de Viet Tri.



Le culte des rois Hung est une caractéristique culturelle unique et incarne la tradition vietnamienne de « boire de l’eau, se souvenir de la source », exprimant la gratitude des générations actuelles envers les ancêtres fondateurs de la nation. Depuis son inscription par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2012, ce culte est de plus en plus valorisé et largement diffusé.



À Phu Tho, berceau de cette croyance, le site historique des temples des rois Hung est le centre de culte le plus important du pays. Chaque année, la province organise une cérémonie solennelle à l’occasion de la Fête de commémoration des rois Hung, attirant des millions de Vietnamiens et de compatriotes de l’étranger. -VNA/VI