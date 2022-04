Phu Tho: des Vietnamiens d'outre-mer rendent hommage aux rois fondateurs Hung

Une délégation comprenant 30 Vietnamiens d'outre-mer exemplaires s’est rendue dans la province de Phu Tho (Nord), où elle a offert de l'encens aux rois Hung, fondateurs légendaires du Vietnam.

Cette délégation est conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu, président de la Commission d’État pour les Vietnamiens d’outre-mer. Elle a visité la zone historique des Temples des rois fondateurs Hung.

Lors de la rencontre le 8 avril avec les Vietnamiens d’outre-mer, le président du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam, Nguyen Hai, a salué leur arrivée à Phu Tho pour assister à la Fete des rois Hung 2022.

A cette occasion, Nguyen Hai a informé les Vietnamiens d’outre-mer de la situation socio-économique de sa province au cours des dernières années et des orientations futures. Appréciant les contributions des Vietnamiens d’outre-mer aux réalisations du pays en général et de la province de Phu Tho en particulier, il a déclaré espérer que dans les temps à venir, les "Viêt kiêu" continueraient de contribuer au développement de l'économie, des sciences, de l'éducation et des activités philanthropiques.