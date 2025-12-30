Phu Quoc - une destination attractive pour les touristes internationaux

Le tourisme à Phu Quoc (province d’An Giang) connaît une forte croissance des arrivées internationales en cette fin d’année, consolidant la position de « l’île d’Émeraude » sur la carte mondiale.

Vers la mi-décembre, Phu Quoc a eu l'honneur d’accueillir la 20 millionième visiteuse internationale au Vietnam, la Polonaise Karolina Agnieszka Muskus, ce marquant un jalon historique pour le secteur après 65 ans de développement du secteur touristique vietnamien. Parallèlement, le 10 décembre, un premier vol direct en provenance de New Delhi a atterri avec 180 passagers, inaugurant une série de liaisons régulières visant à capter le marché indien, l’un des plus prometteurs.

Selon Nguyen Vu Khac Huy, président de l’Association du tourisme d’An Giang, l'île attire une clientèle diversifiée issue de Russie, d'Europe, des États-Unis et d'Asie, avec une transition marquée vers le segment de luxe, notamment les voyageurs fortunés du Moyen-Orient et d’Inde.

En 2025, la province a enregistré plus de 24,1 millions de visiteurs. Phu Quoc comptabilise, à elle seule, 8,1 millions d’entrées, dont 1,8 million d’étrangers, générant des recettes de 44 000 milliards de dôngs.

Pour soutenir cette dynamique, Bui Quoc Thai, directeur du Département du Tourisme provincial, souligne l'urgence de moderniser les infrastructures de transport et de former une main-d'œuvre qualifiée, notamment en vue de l'APEC 2027.

En 2025, Phu Quoc a réaffirmé son prestige mondial en remportant cinq distinctions aux World Travel Awards 2025, dont le titre de « Meilleure destination insulaire naturelle au monde » (World’s Leading Nature Island Destination) pour la quatrième année consécutive.- VNA/VI