Phu Quôc accélère la construction des infrastructures pour accueillir l’APEC 2027. Photo: VNA

La zone spéciale de Phu Quôc, de la province d'An Giang, est engagée dans une course contre la montre pour achever des projets cruciaux liés à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027, un événement diplomatique majeur pour le Vietnam et une opportunité de transformation pour l'"Île aux Perles".



Phu Quôc est devenue un chantier colossal, avec 21 projets liés à l'APEC 2027 attribués par le gouvernement, représentant un investissement total de plus de 137 000 milliards de dôngs (5,28 milliards de dollars). Sun Group a été sélectionné comme investisseur pour trois des 11 projets de partenariat public-privé (PPP) et d'investissement commercial.



Le projet phare est l'agrandissement de l'aéroport international de Phu Quôc, d'un coût de 22 000 milliards de dôngs, incluant l'allongement de la piste à 3 500 m, la construction d'une deuxième piste et des terminaux T2 et VIP et d'aires de stationnement pour avions.



Le Centre de congrès APEC, d'une superficie de 28 hectares et doté d'un investissement de 21 860 milliards de dongs, constitue un autre projet phare. Il comprendra une salle de conférence de 3 500 places, un centre de presse de 3 000 places, ainsi que des infrastructures de transport, des systèmes techniques, des places publiques et des espaces d'exposition.



Deux zones urbaines à usage mixte - Bai Dât Do, d'une superficie de 88,5 hectares et d'un investissement de 64 000 milliards de dongs, et Nui Ông Quan, d'une superficie de 22 hectares et d'un investissement de 5 550 milliards de dongs - sont actuellement en phase de préparation juridique et d'investissement.



Sun Group est également responsable de projets majeurs tels que le boulevard de l'APEC, une ligne de métro urbain et la route provinciale DT.975.



Phu Quôc prépare également de nombreux autres projets, notamment les réservoirs d'eau de Cua Can et Duong Dông 2 ; l'enfouissement des infrastructures techniques à An Thoi et Duong Dông ; des usines de traitement des déchets et de valorisation énergétique des déchets ; et des zones de relogement, etc.



Malgré les progrès, les autorités font face à plusieurs défis. Seuls trois projets ont été sélectionnés par les investisseurs, a souligné le président du Comité populaire d'An Giang, Hô Van Mung. L'objectif est de terminer les projets trois à six mois plus tôt que prévu.



Hô Van Mung a souligné les échéances clés, notamment l'achèvement de tous les plans de sous-zonage de Phu Quoc en juillet 2025. Tous les projets devraient démarrer d'ici fin août 2025 et être terminés dans les délais, tandis que la sélection des investisseurs pour les projets restants doit être finalisée d'ici fin juillet.



Il a fixé pour objectif de lancer simultanément les travaux de tous les projets en août 2025. La sélection des investisseurs pour les projets restants doit être achevée d'ici la fin juillet, qui constitue également l'échéance finale pour l'accomplissement de toutes les démarches juridiques essentielles.-VNA/VI