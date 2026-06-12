Phong Nha, joyau naturel du Vietnam, reconnu parmi les destinations phares d’Asie en 2026

Le site de Phong Nha, situé dans la province centrale de Quang Tri, a été officiellement distingué par la célèbre plateforme de voyage en ligne Agoda, qui l’a inscrit dans sa liste des destinations de villégiature et de reconnexion avec la nature les plus remarquables d’Asie pour l’année 2026.

Phong Nha – Ke Bang, un trésor de biodiversité dans la chaîne de montagnes de Truong Son. Photo : VNA

Cette reconnaissance ouvre de nouvelles perspectives pour attirer davantage de visiteurs internationaux et dynamiser l’économie touristique locale. Le 11 juin, les responsables du Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Quang Tri ont indiqué que, selon les récentes évaluations publiées par Agoda, Phong Nha s’impose désormais comme une escale idéale pour une immersion au cœur d’une nature sauvage et préservée. La destination est particulièrement recommandée pour favoriser la détente, la récupération mentale et le ressourcement des voyageurs dans un cadre exceptionnel.



Outre le site vietnamien de Phong Nha, la liste des destinations naturelles les plus prisées d'Asie pour l'année 2026 comprend également Labuan Bajo en Indonésie, l'île de Naoshima au Japon, Chiang Dao en Thaïlande, Udaipur en Inde, ainsi que les hauts plateaux de Cameron en Malaisie.



Selon les analyses d'Agoda, les tendances actuelles du tourisme mondial indiquent clairement que les voyageurs s'intéressent de plus en plus aux séjours de bien-être étroitement liés à la nature. Les lieux offrant des paysages paisibles, un environnement atmosphérique sain et des expériences favorisant un équilibre parfait entre le corps et l'esprit deviennent les priorités absolues pour de nombreux touristes.



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La rivière Son serpente au cœur du site naturel mondial de Phong Nha – Ke Bang, où l'écosystème forestier karstique et le paysage montagneux calcaire créent un environnement naturel unique. Photo : VNA

Andrew Smith, vice-président chargé du développement des partenaires chez Agoda, estime que les destinations riches en ressources naturelles proposent des expériences uniques, répondant à la demande croissante en matière d’écotourisme et de tourisme de bien-être. Phong Nha se distingue par ses montagnes calcaires spectaculaires, ses forêts primaires et son système de grottes situé dans le parc national de Phong Nha-Ke Bang, classé au patrimoine naturel mondial de l’UNESCO.

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Ce joyau naturel offre aux visiteurs de nombreuses expériences, telles que l’exploration de grottes, la randonnée en forêt, l’écotourisme et diverses activités de pleine nature. Agoda souligne également que Phong Nha est mondialement reconnu pour ses paysages karstiques impressionnants et son vaste réseau souterrain, incluant la célèbre grotte de Son Doong. Grâce à sa beauté sauvage et à son potentiel de développement durable, Phong Nha s’affirme comme une destination de choix pour les amateurs de nature, d’exploration et d’aventure. -VNA/VI