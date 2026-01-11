Philippines : mobilisation générale pour retrouver les disparus après un glissement de terrain dans une décharge

Une vue aérienne d'un énorme tas d'ordures qui s'est effondré dans une installation de tri des déchets à Binaliw, Cebu, aux Philippines, le 9 janvier 2026. Photo: AP

Aux Philippines, les secouristes s'activent ce 10 janvier pour retrouver les dizaines de personnes toujours portées disparues après un glissement de terrain survenu deux jours plus tôt dans une décharge de la ville de Cebu.



Quatre personnes ont été confirmées mortes, et des dizaines de travailleurs sont toujours portés disparus. Les opérations de sauvetage sont considérablement compliquées par l'immense volume de déchets. De plus, les débris qui recouvrent la décharge continuent de bouger, ce qui représente un danger important pour les secouristes.



La collecte d'informations sur place est également entravée par des coupures de communication dans la zone de la décharge. Selon les autorités de la ville de Cebu, à 10h00 le 10 janvier, 34 personnes étaient toujours portées disparues. Au moins 12 travailleurs ont été extraits des décombres et sont actuellement soignés à l'hôpital.



Un responsable municipal a averti que le risque de nouveaux glissements de terrain à la décharge de Binaliw reste très élevé, en particulier en raison des pluies fréquentes à Cebu. - VNA/VI