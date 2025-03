Pham Minh Chinh et Luiz Inácio Lula da Silva participent au Forum économique Brésil-Vietnam

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, en visite d’État au Vietnam, ont participé ce samedi 29 mars à Hanoï au Forum économique Brésil - Vietnam.

Les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et le Brésil continuent de croître fortement, atteignant près de 8 milliards de dollars en 2024. Le Brésil est toujours le premier partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine et le Vietnam est le premier partenaire commercial du Brésil au sein de l'ASEAN. Les deux parties visent à porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars d’ici 2030.

Lors du forum, la communauté d’affaires ont écouté les présentations sur des potentiels et des atouts des deux pays et proposé des mesures de coopération dans les domaines tels que : l'aviation, la mécanique, l'industrie manufacturière et de transformation, l'énergie (électricité, pétrole), l'agriculture, le commerce de gros et de détail, la science et la technologie, etc.

S'exprimant lors du forum, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva s'est réjoui du développement remarquable du Vietnam entre ses deux visites au Vietnam, tout en estimant que le Vietnam était un modèle dont de nombreux pays pouvaient s’inspirer.

Selon le président, le chiffre d'affaires commercial entre les deux pays reste encore modeste. Les deux parties doivent faire des efforts pour exploiter pleinement les accords commerciaux entre les deux pays et les autres cadres auxquels les deux pays participent pour promouvoir le commerce, pour atteindre bientôt l'objectif de 20 milliards de dollars dans les temps à venir.

Remerciant le Premier ministre Pham Minh Chinh d'avoir annoncé l'autorisation d'importer du bœuf brésilien, le président Luiz Inácio Lula da Silva a déclaré queson pays investirait dans des usines de transformation de bœuf pour pénétrer le marché de l'ASEAN via le Vietnam. Le Brésil est prêt à servir de porte d’entrée aux marchandises vietnamiennes pour entrer dans le bloc du Mercosur. Il a demandé aux deux parties d'étudier la création de fonds communs pour promouvoir l'investissement, développer la science et la technologie, créer des conditions favorables et la confiance pour que les entreprises des deux pays coopèrent et investissent.

De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé la position constante du Vietnam de soutenir un Brésil indépendant, fort et puissant, ayant un rôle de plus en plus important dans la région et dans le monde.

Affirmant que le Vietnam est prêt à contribuer à assurer la sécurité alimentaire du Brésil et met actuellement en œuvre un programme d'un million d'hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions, le Premier ministre vietnamien a déclaré que dans le contexte actuel, face à des problèmes mondiaux, universels et globaux, il était nécessaire de promouvoir le multilatéralisme, la solidarité et la coopération internationale.

Le Vietnam est aussi prêt à participer aux initiatives brésiliennes qui contribuent à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans le monde, en particulier à l'initiative de lutte contre la pauvreté, a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement vietnamien a suggéré la coopération bilatérale dans les domaines où les deux parties avaient des points forts, par exemple la coopération dans la création de plate-forme de café, l’ouverture du marché du bœuf du Brésil, les minéraux, le football.

Le Forum économique Vietnam-Brésil à Hanoï. Photo : VNA

Pham Minh Chinh a précisé qu’en 2025, le Vietnam visait une croissance du PIB d’au moins 8 % et à deux chiffres dans les années suivantes. Le Vietnam souhaite une coopération avec le Brésil pour atteindre cet objectif.

Le Vietnam est prêt à être un pont et un point d’appui important pour que le Brésil puisse entrer sur le marché de l’ASEAN avec une population de plus de 600 millions de personnes, la région économique la plus dynamique du monde et le centre de croissance. Le Vietnam a également remercié le Brésil pour sa volonté de servir de pont pour permettre au Vietnam d’entrer dans la région du Mercosur et en Amérique latine, a-t-il précisé.

En matière d’investissement, le dirigeant vietnamien a proposé de promouvoir des projets dans l’économie verte, l’économie numérique, l’économie circulaire et l’économie de la connaissance ; la science et technologie, l’innovation, la transformation numérique ; la conversion d'énergie, l’énergie renouvelable; les minéraux; l’agriculture, l’industrie de haute technologie...

Il a demandé aux investisseurs brésiliens de continuer à soutenir et à créer les conditions permettant aux entreprises vietnamiennes de participer plus profondément et plus substantiellement aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Le Vietnam souhaite que les entreprises brésiliennes soutiennent le Vietnam dans l’accès à des sources d’investissement changeantes, à des sources financières vertes et durables telles que des sources d’investissement pour la science et la technologie, l’innovation et le développement de centres financiers internationaux et régionaux à Ho Chi Minh-Ville et Da Nang, a-t-il ajouté.

Pham Minh Chinh a demandé au gouvernement brésilien de soutenir et de promouvoir le lancement rapide des négociations d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et le bloc Mercosur ; de créer un cadre juridique plus favorable aux activités commerciales et commerciales bilatérales en signant des documents de coopération importants tels que des accords de protection des investissements, des accords sur le travail, l'éducation et la formation, l'exemption de visa, etc.

Enfin, le Premier ministre vietnamien appelle les entreprises des deux pays à renforcer la coopération, l'investissement et le soutien mutuel. - VNA/VI