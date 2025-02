Pham Minh Chinh à Quang Nam : hommage aux martyrs et aux Mères héroïnes vietnamiennes

Dans le cadre de sa visite de travail à Quang Nam (Centre), le matin du 8 février, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu au cimetière provincial des martyrs pour offrir de l’encens et déposer des fleurs au mémorial dédié aux Mères héroïnes vietnamiennes dans la ville de Tam Ky.

Quang Nam est une province riche en traditions historiques et révolutionnaires. Elle compte plus de 65 000 morts pour la Patrie, près de 31 000 anciens combattants blessés ou souffrant de maladies liées à la guerre, ainsi que plus de 6 000 anciens combattants contaminés par l’agent orange/dioxine.

La province recense également 15 360 Mères héroïnes, parmi lesquelles Nguyen Thi Thu, qui a perdu son mari, ses neuf fils, un beau-fils et deux petits-enfants pendant la guerre contre l'armée américaine. C’est son image qui a inspiré le mémorial dédié aux Mères héroïnes vietnamiennes dans la ville de Tam Ky.

Le chef du gouvernement et son entourage ont observé une minute de silence et ont déposé des fleurs et de l’encens en hommage aux héros morts pour la Patrie, exprimant ainsi leur profonde gratitude envers les Mères héroïnes.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite à la Mère héroïne Nguyen Thi Thoai, domiciliée dans la commune de Tam Hiep, district de Nui Thanh, province de Quang Nam.- VNA