Petrovietnam célèbre ses 50 ans et reçoit l’Ordre du Travail de première classe

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA

Le 21 septembre après-midi, à Hanoï, le Groupe national de l'industrie et de l'énergie du Vietnam (Petrovietnam) a solennellement organisé la cérémonie de réception de l'Ordre du Travail de première classe et de célébration du 50ᵉ anniversaire de sa fondation (3 septembre 1975 – 2025). Le 21 septembre après-midi, à Hanoï, le Groupe national de l'industrie et de l'énergie du Vietnam (Petrovietnam) a solennellement organisé la cérémonie de réception de l'Ordre du Travail de première classe et de célébration du 50ᵉ anniversaire de sa fondation (3 septembre 1975 – 2025).

La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, ainsi que d'autres dirigeants du Parti et de l'État.

En un demi-siècle, Petrovietnam s'est imposé comme un acteur clé du développement national. Le groupe a bâti une industrie pétrolière et gazière moderne et intégrée, avec des infrastructures énergétiques stratégiques et de nombreux projets majeurs. Ses activités s'étendent également à l'étranger, notamment en Russie et en Algérie.

Selon Tô Lâm, Petrovietnam a accompli sa mission en contribuant à assurer les cinq sécurités : énergétique, économique, de défense nationale, alimentaire et sociale. Pendant de nombreuses années, ses recettes ont représenté 20 à 30 % du budget de l'État, jouant un rôle important pour la stabilité macroéconomique, la garantie de la sécurité énergétique nationale, en particulier lors des moments difficiles.

Le secrétaire général a salué l'initiative du groupe relative au programme des salles de pratique d'enseignement STEM. À travers ses actions en faveur de l'éducation, le groupe a déjà mis en place de telles classes dans de nombreuses localités, un modèle visant à former les ressources humaines scientifiques et technologiques de demain, et à valoriser le "capital humain" à l'ère numérique.

Le secrétaire général a également rappelé que Petrovietnam devait mettre en œuvre la conclusion 76 du Bureau politique sur l'orientation stratégique du secteur gazopétrolier à l'horizon 2025, avec une vision à 2035. L'objectif : passer d'un modèle fondé sur "l'exploitation des ressources" à un paradigme centré sur "l'innovation énergétique, industrielle et intellectuelle".

Dans sa stratégie de développement, il a fixé plusieurs priorités : garantir la sécurité énergétique nationale, développer les capacités de stockage stratégique, se concentrer sur l'achèvement et l'extension des complexes intégrés de raffinage, de pétrochimie et de chimie, promouvoir la fabrication d'équipements et de matériaux nouveaux, accroître le taux de contenu local et ériger des centres industriels et énergétiques écologiques à l'échelle nationale, etc. Petrovietnam est également appelé à devenir un entrepreneur industriel et technique de premier plan dans la région.

Le secrétaire général a insisté sur la nécessité d'innover en matière de gouvernance, de renforcer la discipline et la transparence, de prévenir pertes et gaspillages et de hisser le groupe au rang de modèle de l'entreprise publique moderne.

Tô Lâm a exprimé sa conviction que Petrovietnam continuerait d'être un pilier de l'économie nationale, une véritable "entreprise nationale" au service de l'intérêt du pays et une fierté du Parti, de l'État et du peuple.

Le secrétaire général Tô Lâm, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les délégués visitent l'exposition des réalisations scientifiques et technologiques du Petrovietnam. Photo: VNA

Lors de la cérémonie, en reconnaissance de ses contributions majeures à la nation, le secrétaire général Tô Lâm, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, a remis l'Ordre du Travail de première classe au Petrovietnam.

En outre, plusieurs dirigeants du groupe ont également reçu des décorations d'État. Parallèlement, une exposition scientifique et technologique, ouverte au public du 21 au 22 septembre, présente les réalisations marquantes de Petrovietnam au cours des cinq dernières décennies. -VNA/VI