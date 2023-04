Petit-déjeuner de travail au Laos des Premiers ministres du Vietnam, du Laos et du Cambodge

A l'occasion de sa participation au 4e Sommet de la Commission du Mékong (MRC) à Vientiane, au Laos, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu mercredi matin un petit-déjeuner de travail avec le Premier ministre lao Sonexay Siphandone et le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen.

Les Premiers ministres Pham Minh Chinh (Vietnam), Sonexay Siphandone (Laos) et Samdech Techo Hun Sen (Cambodge). Photo: VNA

Les trois Premiers ministres se sont informés du développement socio-économique de leurs pays et ont discuté des domaines de coopération entre les trois pays et des questions internationales et régionales d'intérêt commun.

Ils ont convenu de collaborer pour mettre en œuvre les résultats obtenus lors de la Rencontre de haut niveau Vietnam - Cambodge - Laos entre les dirigeants des trois Partis à Hanoï en septembre 2021.

Ils se sont également accordés pour intensifier la coopération pour connecter les trois économies, s’entraider pour développer des économies indépendantes et autonomes avec l’intégration internationale profonde, substantielle et efficace, créer des conditions plus favorables aux activités d'investissement et de coopération commerciale des entreprises des trois pays.

Ils ont en outre décidé de favoriser le commerce frontalier et de promouvoir le réseau des portes frontalières terrestres entre les trois pays, de partager des expériences sur l'élaboration de lois, la gestion et l'utilisation efficaces des aides publiques au développement (APD)…

Ils ont par ailleurs souligné la nécessité de renforcer la coopération et le partage d’expériences entre leurs pays dans le domaine des technologies de l’information.

S’agissant des questions régionales et internationales d’intérêt commun, les Premiers ministres ont affirmé qu'ils continueraient à se coordonner étroitement sur les questions régionales et internationales, contribuant au maintien et à la consolidation de la solidarité, de l'unité et de la centralité de l'ASEAN.

Ils ont convenu de renforcer les liens entre la coopération sous-régionale et le processus d’édification de la Communauté de l'ASEAN dans le but d'un développement équitable et durable, de réduire les écarts de développement et de promouvoir la connectivité de l'ASEAN.

Les Premiers ministres se sont félicités de l'accord des trois pays pour l’organisation de la première conférence de haut niveau de leurs Assemblées nationales au Laos en 2023 et du 12e Sommet du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam au Cambodge.

Les Premiers ministres vietnamien et cambodgien ont réaffirmé leur soutien au Laos pour qu’il assume avec succès la présidence de l'ASEAN en 2024.