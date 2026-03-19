Perturbations maritimes : légère hausse des tarifs des conteneurs

Conteneurs chargés au port de Cái Cui dans la ville de Cần Tho. Photo : VNA

Les tarifs du fret conteneurisé commencent à augmenter au Vietnam. Les tensions géopolitiques et la flambée des prix du carburant perturbent le transport maritime mondial, accentuant la pression sur les compagnies maritimes et les marchés de la logistique et annonçant une volatilité accrue.



Le transport maritime international de conteneurs est affecté par l'escalade des conflits au Moyen-Orient, qui a perturbé plusieurs routes commerciales majeures. Certains navires ne peuvent pas franchir le détroit d'Ormuz, obligeant les transporteurs à modifier leurs itinéraires.



Pour maintenir leurs opérations, de nombreuses compagnies maritimes ont dévié leurs navires par le cap de Bonne-Espérance. Ce détour allonge considérablement les temps de transit et augmente les coûts d'exploitation des flottes, exerçant une pression à la hausse sur les tarifs de fret mondiaux.



Selon les données de Drewry, le dernier indice mondial des conteneurs a progressé de 8 % en une semaine pour atteindre 2 123 dollars par conteneur de 40 pieds. Cette hausse est principalement due à l'augmentation des tarifs sur les liaisons Asie-Europe et transpacifiques.



Les principales compagnies maritimes, dont MSC et CMA CGM, ont également annoncé une hausse des tarifs de fret tous types à compter du 22 mars.



Selon Drewry, les taux de fret spot sur les routes internationales pourraient continuer d'augmenter dans les semaines à venir, les compagnies maritimes ajustant leurs capacités pour faire face aux perturbations et à la hausse des coûts d'exploitation.



La flambée des prix du carburant accentue également cette pression. Les données de Thurlestone Shipping indiquent que le prix du fioul domestique à faible teneur en soufre a grimpé d'environ 521 dollars la tonne à 822 dollars la tonne, tandis que le gazole marin à faible teneur en soufre a parfois atteint 1 383 dollars la tonne.



Au Vietnam, les autorités affirment que la plupart des taux de fret internationaux du pays vers les marchés d'outre-mer n'ont pas encore subi d'ajustements significatifs. Cependant, les compagnies maritimes dont les navires doivent emprunter un itinéraire alternatif via le cap de Bonne-Espérance ont commencé à appliquer des surtaxes pour risque de guerre.



Selon l'Administration maritime et fluviale du Vietnam, la plupart des grands transporteurs ont temporairement suspendu leurs services de fret entre le Vietnam et le Moyen-Orient et n'acceptent plus de nouvelles réservations sur ces routes pour le moment.



Hausse des tarifs de fret conteneurisé domestique



Face à la hausse des coûts du transport maritime international, le marché vietnamien du transport conteneurisé domestique s'adapte.



La société par actions Hai An Transport and Stevedoring a récemment annoncé une augmentation des tarifs de fret conteneurisé domestique à compter du 19 mars.



Selon la nouvelle grille tarifaire, le tarif pour un conteneur de 20 pieds chargé sur la liaison Hai Phong - Hô Chi Minh-Ville est de 6,5 millions de dóngs, tandis que sur la liaison Hai Phong–Cai Mep, il est de 7,5 millions de dongs. La liaison Nghi Son–Cai Mep coûte environ 8,5 millions de dongs par conteneur.



Pour les conteneurs de 40 pieds chargés, les tarifs respectifs sont de 9 millions de VND sur la liaison Hai Phong–Hô Chi Minh-Ville, 10,5 millions de dongs pour Hai Phong–Cai Mep et 11 millions de dongs pour Nghi Son–Cai Mep. Certains itinéraires, comme Cai Mep–Da Nang et Cai Mep–Nghi Son, affichent un tarif d'environ 11,5 millions de dongs par conteneur de 40 pieds.



Comparé au tarif appliqué en mars 2025, le nouveau tarif de Hai An représente une augmentation moyenne d'environ 1 à 1,5 million de dongs par conteneur.



De même, la société Vsico Maritime Joint Stock Company a annoncé des ajustements de ses tarifs de fret conteneurisé à compter du 25 mars.



L'itinéraire Hai Phong–Hô Chi Minh-Ville est désormais proposé à 7 millions de dongs par conteneur de 20 pieds et à 10 millions de dongs par conteneur de 40 pieds. Dans le sens inverse, les tarifs de fret d'Hô Chi Minh-Ville vers Hai Phong sont respectivement de 6 millions de dongs et 8,5 millions de dongs par conteneur.



Par rapport à la précédente annonce tarifaire, les tarifs de fret de Vsico ont augmenté de plus de 17 % en moyenne, avec une hausse pouvant atteindre 25 % sur la liaison Hai Phong–Hô Chi Minh-Ville pour les conteneurs de 40 pieds.



Outre cet ajustement tarifaire, la compagnie applique une surcharge carburant depuis le 15 mars. Elle justifie cette mesure par la hausse des coûts du carburant liée aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, qui pourraient persister dans un avenir proche.



Selon les autorités maritimes, le transport maritime mondial repose sur un réseau interconnecté. Toute perturbation des itinéraires ou augmentation des coûts sur les principaux corridors internationaux peut avoir des répercussions sur l'ensemble du système logistique, réduisant l'efficacité des flottes, allongeant les délais de transit et entraînant une hausse générale des coûts de transport. - VNA/VI