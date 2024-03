Conférence internationale sur le poivre et les épices du Vietnam. Photo: congthuong.vn



Une conférence internationale sur les perspectives du poivre et des épices du Vietnam en 2024 (Vietnam International Pepper and Spice Outlook-VIPO 2024) a débuté le 8 mars à Hanoï.



Selon Huynh Tan Dat, directeur du Département de la protection des plantes du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Vietnam est considéré comme un pays doté d'une grande biodiversité avec de nombreuses variétés de cultures à haute valeur commerciale, parmi lesquelles le poivre et les épices ont contribué de manière significative au produit intérieur brut (PIB) national.



Le Vietnam occupe le premier rang mondial en matière de production et d'exportation de poivre depuis plus de 20 ans. Les exportations de cannelle du Vietnam se classent également au premier rang mondial à partir de 2022 et au 3e rang mondial pour les exportations d'anis étoilé. Le poivre et les épices du Vietnam ont été exportés vers plus de 125 pays, se classant au 3e rang des exportations mondiales d'épices et dominant de nombreux marchés importants.

La conférence sert de passerelle entre les entreprises vietnamiennes et étrangères. C'est également une occasion pour elles de partager des informations sur le marché, de mettre à jour de nouvelles réglementations des pays importateurs.

Selon Hoang Thi Lien, présidente de l'Association du poivre et des épices du Vietnam, la VIPO 2024 vise à promouvoir l'exportation des épices vietnamiennes et à accroître les relations entre les entreprises d'exportation nationales et les acheteurs étrangers, notamment sur les marchés potentiels tels que l'Europe, les États-Unis, le Moyen-Orient, la Chine et l'Inde.

La conférence se poursuit jusqu'au 10 mars. -VNA/VI