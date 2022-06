Plusieurs experts sont optimistes quant aux perspectives des exportations de meubles en bois vers le Canada, vu une forte demande de ce marché et l'Accord global et progressiste de partenariat transpacifique (CPTPP).

En 2021, les exportations vietnamiennes de meubles en bois vers le Canada ont atteint 416,4 millions de dollars, en hausse de 27,4%, soit 16,7 % de la valeur totale des importations du Canada.

Une séance de consultation sur les exportations de meubles en bois vers le

Canada

est prévue le 7 juin à Binh Duong, grâce à une coopération entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, le Service de l’Industrie et du Commerce de Binh Duong et l’Association de l'artisanat et de l'industrie du bois de Ho Chi Minh-Ville.

Le Vietnam a approuvé un projet de développement durable et efficace de l’industrie de transformation du bois pour la période 2021-2030. Ce projet vise à atteindre d’ici 2025 une valeur des exportations de bois et produits sylvicoles de 20 milliards de dollars, dont 18,5 milliards pour le bois et produits dérivés. Le total devra ensuite atteindre 25 milliards de dollars en 2030, dont 20,4 milliards pour le bois et produits dérivés.