Báo Ảnh Việt Nam

Nouvelles

Performances impressionnantes des élèves vietnamiens aux Olympiades internationales de 2025

En 2025, 37 élèves vietnamiens ont participé aux Olympiades internationales et régionales. Résultats : tous les participants ont été lauréats avec un palmarès impressionnant de 13 médailles d’or, 16 d’argent et 8 de bronze, soit une augmentation d’une médaille d’or et d’une d’argent par rapport à 2024.
    

 

À lire également

Vietnam–France : renforcement du partenariat stratégique global

Vietnam–France : renforcement du partenariat stratégique global

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a reçu, ce vendredi 19 décembre à Hanoï, le directeur d’Asie et d’Océanie du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, Benoît Guidée, à l’occasion de sa visite de travail dans le cadre de la deuxième consultation politique bilatérale Vietnam–France.
En savoir plus

Top