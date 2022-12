Perfectionner les institutions et les politiques pour développer la culture

Placé sous le thème "Des institutions, des politiques et des ressources pour développer la culture", un symposium sur la culture a eu lieu samedi 17 décembre dans la province de Bac Ninh (Nord).

Organisé conjointement par le comité populaire provincial, l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la commission de la Culture et de l'Éducation de l’Assemblée nationale, le symposium a vu la participation de dirigeants, d’anciens dirigeants du Parti et de l’État, et d'environ 800 délégués vietnamiens et étrangers.

Cet événement a été honoré par la présence du représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam, Christian Manhart.

Dans son discours d’ouverture, le vice-président permanent de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a souligné que le Parti et l’État étaient toujours conscients de la position, du rôle, de la signification et de l’importance de la culture, en accordant une attention particulière à son édification et à son développement.

Le symposium sur la culture 2022 s'est concentré sur l’évaluation de la mise en œuvre des orientations et résolutions du Parti, des politiques et lois de l’État en matière de développement culturel ; la mobilisation et l’allocation des ressources pour la conservation et le développement de la culture et d’autres questions connexes, a-t-il précisé.

Sur cette base, des propositions et recommandations ont été faites pour perfectionner les institutions et politiques, favoriser la mobilisation des ressources pour la conservation et le développement de la culture et améliorer l’efficacité de leur utilisation, a-t-il ajouté.

Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a déclaré souhaiter recevoir de nombreux avis de la part des délégués.

Nguyên Xuân Thang, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et président du Conseil central de théorie, pour sa part, a décalré que l’État a pour mission de créer un cadre juridique et de le perfectionner pour faciliter le développement de la culture. Il doit utiliser différents moyens, différentes politiques pour réguler l’expansion de chaque secteur culturel, et pour garantir le droit de créer et de jouir de la culture à toutes les couches populaires. La population est au centre du développement culturel en tant que bénéficiaire, mais aussi en tant qu’organisatrice d’activités et fournisseuse de services culturels qui applique la loi dans ce domaine.

Après la fin de l’événement, le comité d’organisation a élaboré un rapport à soumettre au Bureau politique, au Secrétariat, à l’Assemblée nationale, au gouvernement, aux ministère, secteurs et localités pour la planification et la mise en œuvre de lignes directrices et de politiques de développement culturel.