Perfectionner les institutions et la législation, une percée stratégique pour le développement du Vietnam

Tran Thanh Man, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et président de l’Assemblée nationale. Photo: VNA

Dans l’après-midi du 16 mars, Tran Thanh Man, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et président de l’Assemblée nationale, a présidé la quatrième réunion du Comité du Parti de l’Assemblée nationale pour le mandat 2025-2030.



S’exprimant lors de la conférence, il a souligné que la réunion se tenait juste après le succès des élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Selon des statistiques préliminaires, le taux de participation électorale a atteint 99,69 % et aucun bureau de vote dans le pays n’a dû organiser un nouveau scrutin. Les autorités locales procèdent actuellement à la synthèse et à la vérification des données afin de les soumettre au Conseil électoral national, qui devrait examiner les résultats le 22 mars avant leur proclamation officielle.



Le président de l’Assemblée nationale a affirmé que le succès des élections résultait des efforts conjoints de tout le Parti, de l’armée et du peuple sous la direction du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, dirigés par le secrétaire général To Lam.

Panorama de la réunion. Photo: VNA

Concernant le programme d’action du Comité du Parti de l’Assemblée nationale visant à mettre en œuvre la Résolution du 14e Congrès national du Parti, il a demandé que ce programme devienne véritablement la boussole guidant l’ensemble des activités de direction de l’organisation du Parti de l’Assemblée nationale durant le mandat, en garantissant son caractère stratégique, opérationnel et hautement réalisable.



Plaçant la mission de perfectionnement des institutions de développement au centre des priorités, il a demandé de poursuivre l’examen afin de mettre en évidence dans le projet de programme d’action l’identification de la perfection des institutions et du système juridique comme une percée stratégique pour le développement du pays.



Tout en soutenant l’orientation visant à poursuivre la rénovation de l’organisation et du fonctionnement de l’Assemblée nationale dans un sens plus professionnel, moderne et efficace, il a demandé d’améliorer la qualité du travail législatif, en veillant à ce que chaque loi promulguée soit de haute qualité, stable et applicable.



Un contenu très important du programme d’action concerne le travail de construction du Parti, a souligné Tran Thanh Man, avant de proposer que dès cette réunion, la permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale dirige rapidement la finalisation du programme d’action pour sa promulgation.



Concernant le projet d’orientation législative pour la 16e législature de l’Assemblée nationale soumis au Bureau politique, le président de l’Assemblée nationale a estimé que son projet de contenu s’inscrivait étroitement dans les grandes orientations définies dans les documents du 14e Congrès national du Parti, tout en intégrant les résolutions clés, stratégiques et thématiques importantes du Bureau politique relatives à l’amélioration des institutions et au développement du pays dans la nouvelle phase. -VNA/VI