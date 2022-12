Perfectionner l'institution pour bien remplir les fonctions du Parquet populaire

Le président Nguyen Xuan Phuc, chef de la Commission centrale de pilotage de la réforme judiciaire. Photo : VNA

Le Parquet populaire suprême a tenu le 28 décembre à Hanoï une réunion pour déployer le travail du parquet populaire en 2023, en présence du président Nguyen Xuan Phuc, chef de la Commission centrale de pilotage de la réforme judiciaire.

S'exprimant à la réunion, le président Nguyen Xuan Phuc a estimé qu'en 2022, le Parquet populaire suprême a mené à bien son rôle consultatif auprès du Parti et de l'Assemblée nationale dans l’élaboration et l'achèvement du système juridique en général et du Projet "Continuer à édifier et à perfectionner l'État de droit socialiste du Vietnam dans la nouvelle période" en particulier. Il a efficacement coordonné avec les organes compétents dans la promulgation de documents guidant la mise en œuvre des lois dans le domaine judiciaire afin de lever rapidement les difficultés et les obstacles dans les activités de mise en examen, d'enquête, de poursuite en justice, de jugement et d’exécution des peines.

Le secteur du parquet populaire a continué à renouveler fortement le travail de direction, de gestion et d’édification du Parti en association avec son édification.

En particulier, le président a hautement apprécié le Parquet populaire suprême pour avoir mis en œuvre de manière synchrone des mesures drastiques pour traiter rapidement et strictement de nombreuses affaires clés liées à la corruption et à l’économie ; augmenter le taux de recouvrement des biens et régler les dommages, en veillant au respect des dispositions de la loi.

Le Parquet populaire suprême s'est également activement coordonné avec le ministère de la Sécurité publique, la Cour populaire suprême et les localités pour bien mettre en œuvre la décision du Président sur l'amnistie en 2022.

Le chef de l’Etat a estimé que les résultats obtenus par le secteur du Parquet populaire avaient apporté une contribution très importante à la lutte contre la criminalité et les violations de la loi ; au maintien de la sécurité et de l'ordre ; à la protection les droits et intérêts légitimes des citoyens, contribuant à l'édification d'un système judiciaire transparent, fort, démocratique et strict.

Afin de promouvoir les résultats positifs obtenus et de régler les faiblesses, Nguyen Xuan Phuc a demandé au Parquet populaire suprême d'élaborer d'urgence des programmes et des plans pour une mise en œuvre efficace des tâches et des solutions de la Résolution No 27-NQ/TW pour "Continuer à édifier et à perfectionner l'État de droit socialiste du Vietnam dans la nouvelle période".

Le secteur du parquet populaire doit également continuer à se coordonner activement et étroitement avec le gouvernement, le ministère de la Sécurité publique, la Cour populaire suprême et le Bureau du président dans l’étude, le conseil et la soumission au président pour examiner et décider l’amnistie.