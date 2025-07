PepsiCo appelé à devenir un partenaire stratégique du Vietnam

Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung (droite) et ugene Willemsen, PDG d'International Beverages et vice-président exécutif de PepsiCo Global. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a appelé le géant américain de l'alimentation et des boissons PepsiCo à dépasser son rôle d'investisseur majeur et à devenir un « partenaire stratégique » accompagnant le développement du pays.



Lors d'une réception à Hanoï le 4 juillet pour Eugene Willemsen, PDG d'International Beverages et vice-président exécutif de PepsiCo Global, le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a salué le succès mondial de PepsiCo et ses contributions au Vietnam, notamment grâce à son usine de production alimentaire dans la province de Ninh Binh (anciennement Ha Nam) et à son usine de production de boissons dans la province de Tay Ninh (anciennement Long An).



Il a présenté les objectifs économiques du Vietnam, notamment une croissance d'au moins 8 % en 2025 et une croissance à deux chiffres de 2026 à 2030. Pour y parvenir, le pays entreprend des réformes radicales, rationalise son système administratif et adopte un modèle de gouvernement local à deux niveaux afin de favoriser les opportunités et de supprimer les obstacles pour les entreprises et les citoyens.



Le vice-Premier ministre a exhorté PepsiCo à intégrer davantage d'entreprises vietnamiennes à sa chaîne d'approvisionnement, à accroître ses investissements et à servir de passerelle pour attirer d'autres entreprises américaines et partenaires de PepsiCo au Vietnam. Il a également encouragé l'entreprise à plaider en faveur de politiques fiscales américaines favorables aux importations vietnamiennes et à soutenir le transfert de connaissances, de solutions technologiques et de modèles de gestion afin d'aider les fournisseurs locaux à adopter la transformation numérique et la transition écologique.



Le gouvernement vietnamien, a-t-il ajouté, s'engage à créer un environnement commercial favorable et durable pour les investisseurs nationaux et étrangers, encourageant PepsiCo à continuer de défendre sa responsabilité sociale d'entreprise, notamment en investissant dans des projets sociaux et culturels, et en soutenant le bien-être de ses employés vietnamiens.



En réponse, Eugene Willemsen a exprimé la volonté de PepsiCo d'accompagner le Vietnam dans sa quête d'une croissance à deux chiffres, soulignant l'importance accordée par l'entreprise à la recherche, au développement et à la transformation numérique. Il a également salué les réformes menées au Vietnam en matière de fiscalité, de facturation électronique, de restructuration administrative et de fusions provinciales, tout en soulignant l'importance de politiques stables et prévisibles pour une application durable et efficace.



Il a proposé que PepsiCo joue un rôle plus actif dans le processus d'élaboration des politiques au Vietnam, lui permettant ainsi de donner un avis direct sur les réglementations affectant son secteur.



PepsiCo, deuxième entreprise mondiale de l'agroalimentaire, avec un chiffre d'affaires de près de 92 milliards de dollars l'an dernier, est présente au Vietnam depuis plus de trois décennies. L'entreprise a investi environ un milliard de dollars et exploite aujourd'hui sept usines de fabrication et huit centres de distribution au Vietnam, employant plus de 15.000 personnes. - VNA/VI