Pêche INN : Quang Tri intensifie le contrôle des navires

Dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Quang Tri renforce le contrôle de sa flotte et interdit strictement toute sortie en mer aux navires ne remplissant pas les conditions requises.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Lê Van Bao, a demandé aux autorités locales de surveiller étroitement la validité des certificats d'immatriculation et d'inspection technique des navires. L'objectif est d'intégrer l'ensemble de ces données dans un système de gestion centralisé afin d'assurer un suivi rigoureux et d'accompagner les pêcheurs dans le renouvellement de leurs documents avant expiration.

La province compte actuellement plus de 4 600 navires de 6 mètres et plus, dont 158 ne sont pas autorisés à exercer leurs activités. Ces bâtiments font l'objet d'une surveillance renforcée, incluant le scellement ou le contrôle régulier de leur présence à quai, afin d'empêcher toute sortie illégale. La liste de ces navires est rendue publique pour favoriser un contrôle communautaire par les autres pêcheurs.

La police provinciale et les forces de garde-frontières intensifient par ailleurs les inspections et enquêtes visant à détecter les infractions graves, notamment les incursions dans les eaux étrangères.

Selon la Sous-direction des pêches de Quang Tri, l'approche est passée de la simple sensibilisation à une application stricte de la loi, afin de responsabiliser pleinement les armateurs et capitaines de navires.

Les autorités provinciales encouragent désormais les pêcheurs à anticiper leurs démarches administratives pour garantir la continuité de leurs activités. -VNA/VI