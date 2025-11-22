Pêche INN : Les pêcheurs de Dong Thap se mobilisent pour la levée du carton jaune

Des gardes-frontières de la province de Dong Thap inspectent le fonctionnement du système de surveillance des navires de pêche. Photo : Cong Tri/VNA

Considérée comme un point fort de la pêche, Gia Thuan dispose d’une flotte de 580 bateaux, dont 436 pour la pêche hauturière et 145 pour la pêche côtière, générant une production annuelle moyenne de plus de 42 970 tonnes.

Conscients des enjeux, les pêcheurs locaux ont renforcé leur respect des réglementations maritimes, s’engageant à bannir toute pratique illégale. Selon Mme Ha Tran Phuong Thuy, vice-présidente du Comité populaire de la commune, une collaboration étroite a été mise en place avec le poste de garde-frontière de Kieng Phuoc et les gardes-frontières provinciaux pour intensifier les campagnes de sensibilisation. Ces mesures visent à garantir que les propriétaires de navires et les équipages se conforment strictement à la loi, possèdent tous les documents requis et opèrent uniquement dans les zones autorisées.

Cette stratégie porte ses fruits : aucun navire local n’a commis d’infraction liée à la pêche INN depuis début 2024.

Pour optimiser l’exploitation et la logistique entre les zones de pêche lointaines et la terre ferme, la commune a favorisé la mise en place de 29 groupes et d’une coopérative de pêche, en coordination avec les secteurs concernés et les pêcheurs. Ce modèle organisationnel permet de cibler la communication anti-INN, de réduire les coûts d’exploitation et de prolonger la durée des sorties en mer, augmentant ainsi la rentabilité des campagnes hauturières. La production de la flotte locale a atteint environ 3 027 tonnes pour le seul mois d’octobre.

Enfin, le Comité populaire de Gia Thuan a ordonné aux services compétents de renforcer la sensibilisation, les contrôles et les sanctions, tout en améliorant la traçabilité des produits, afin de répondre pleinement aux recommandations de la Commission européenne. -VNA/VI