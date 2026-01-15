Pêche INN : le gouvernement intensifie les inspections dans les localités côtières

Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement est chargé de présider, en coordination avec les ministères et organismes concernés, la mise en place de missions d’inspection intersectorielle dans les localités. Photo d'illustration: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 13 janvier la dépêche officielle n°03/CD-TTg demandant de poursuivre avec fermeté les missions de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).



Selon cette dépêche, malgré les progrès enregistrés ces derniers temps, la pêche INN demeure un défi direct pour la crédibilité nationale, les exportations de produits aquatiques et les moyens de subsistance des pêcheurs respectueux de la loi; aucune complaisance n’est tolérée, et aucune faille ne doit être laissée dans l’organisation et l’exécution des missions.



La lutte contre la pêche INN et la levée du « carton jaune » constituent une mission particulièrement importante et urgente, exigeant la plus haute détermination politique et une action concertée et rigoureuse du niveau central à la base.



Le Premier ministre a demandé aux ministres, chefs d’organismes concernés ainsi qu’aux présidents des Comités populaires des provinces et villes côtières de continuer à appliquer strictement les directives en vigueur et de déclarer une « guerre totale » contre la pêche INN, en mobilisant au maximum le temps et les ressources pour mettre en œuvre les tâches prioritaires et urgentes.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement est chargé de présider, en coordination avec les ministères et organismes concernés, la mise en place de missions d’inspection intersectorielle dans les localités, visant à évaluer les résultats, à finaliser les dossiers, à clarifier les responsabilités à chaque niveau et à rendre compte au Premier ministre avant le 25 janvier 2026.



Le ministre des Sciences et des Technologies est chargé de coordonner avec les ministères concernés et les entreprises de télécommunications la normalisation et l’interconnexion des bases de données de la pêche, en garantissant des données exactes, complètes, fiables et actualisées, ainsi que d’améliorer les solutions techniques afin d’assurer le fonctionnement stable, synchronisé et interconnecté du système de surveillance des navires par satellite (VMS) et des plateformes de données halieutiques.



Le ministre de la Défense est chargé de poursuivre les patrouilles et le contrôle dans les zones maritimes frontalières afin d’empêcher toute infraction par des navires de pêche dans les eaux étrangères.



Le ministre de la Sécurité publique est chargé d’accélérer l’enquête des affaires de courtage organisant l’envoi de navires et de pêcheurs pour des activités illégales dans les eaux étrangères.



Le ministre des Affaires étrangères est chargé de travailler avec les autorités étrangères et les capitaines de navires actuellement détenus à l’étranger afin d’enquêter, de recueillir des preuves et de traiter définitivement les infractions conformément à la réglementation, avant le 25 janvier 2026.



Les secrétaires des Comités provinciaux et municipaux du Parti sont chargés de diriger les présidents des Comités populaires des localités disposant de navires de pêche afin de mobiliser les ressources et de mettre en œuvre avec rigueur les mesures de lutte contre la pêche INN, en assumant pleinement leur responsabilité devant le gouvernement et le Premier ministre en matière de sanctions administratives et de finalisation des dossiers.



Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, en coordination avec le Bureau du gouvernement, est chargé de suivre, de superviser, de synthétiser et de rapporter au Premier ministre la mise en œuvre de cette dépêche.-VNA/VI