Pêche INN : Hô Chi Minh-Ville se prépare à l’inspection de la CE

Des bateaux de pêche opèrent au large des côtes d'Hô Chi Minh-Ville. — Photo www.sggp.org.vn

Alors qu'une délégation de la Commission européenne (CE) s'apprête à se rendre au Vietnam pour évaluer les efforts déployés dans la lutte contre la pêche INN, Hô Chi Minh-Ville accélère ses efforts pour finaliser la gestion de sa flotte et constituer des dossiers et des données afin de contribuer à la levée de l'avertissement de la CE sur ses exportations de produits de la mer.



La question a été abordée lors d'une réunion de travail le 28 février entre le Comité populaire municipal et les services, agences et collectivités locales concernés, afin de préparer au plus vite l'inspection.



Les responsables du Comité populaire municipal ont souligné l'importance de cette inspection, le Vietnam cherchant à obtenir la levée de cet avertissement, gage de sa crédibilité et de sa position.



Les services et les collectivités locales ont été invités à maintenir une vigilance accrue, à constituer des dossiers complets et à rassembler les données relatives à la gestion de la flotte, et à assurer le contrôle des navires entrant et sortant des ports, l'installation et la vérification des systèmes de surveillance des navires (SSN), la traçabilité des produits de la mer et le traitement des infractions liées à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).



Pham Thi Na, directrice adjointe du département municipal de l'Agriculture et de l'Environnement, a indiqué qu'au 27 février, les 4 454 navires de pêche de la ville étaient tous immatriculés et autorisés conformément à la réglementation. Au total, 1 663 navires non conformes ont été radiés du registre, comme prévu, et font l'objet d'une surveillance stricte afin d'empêcher leur navigation.



Concernant le suivi des activités de pêche, 2 202 des 2 225 navires de plus de 15 mètres de long, soit 98,97 %, sont équipés de SSN et font l'objet d'une surveillance continue afin de détecter rapidement toute perte de signal. Les autorités continueront de surveiller de près les navires présentant un risque élevé d'infraction, en particulier les 23 navires restants qui n'ont pas encore installé de SSN.



Les listes de 469 navires inéligibles à la pêche hauturière ont été transmises aux autorités locales et aux services compétents pour surveillance et gestion, a déclaré M. Na.



Concernant la traçabilité des produits de la mer, la ville exploite neuf ports de pêche agréés. Du 1er janvier 2024 au 24 février 2026, elle a délivré 309 certificats de matières premières (CM) pour 4 999 tonnes. Le sous-département de la pêche et de la surveillance des ressources halieutiques a délivré 1 317 certificats d’origine des captures (COC), couvrant 12 466 tonnes, à la demande des entreprises exportatrices.



Pham Thi Na a souligné que garantir la traçabilité grâce aux certificats CM et COC sera un point central de l’inspection de la Commission européenne. Par conséquent, les services concernés doivent améliorer la communication entre les pêcheurs, renforcer la surveillance des opérations de pêche et des mouvements de navires, et s’assurer que tous les documents requis sont disponibles à bord pour inspection.



Un représentant du département municipal de la sécurité publique a déclaré que l’examen et la sanction des navires en infraction sont menés avec détermination. Des équipes interministérielles ont été mises en place pour vérifier les informations relatives aux navires et recouper les données d'entrée et de sortie des ports, en accordant une attention particulière aux navires ayant perdu le signal de communication ou ne possédant pas d'identification, afin d'empêcher les navires non autorisés d'opérer.



Le vice-président du Comité populaire municipal, Hoang Nguyen Dinh, a exigé des entreprises qu'elles garantissent le respect des exigences de traçabilité, des produits d'exportation aux matières premières.



Il a ajouté que les entreprises de transformation et d'exportation doivent constituer des dossiers complets pour les produits de la mer importés utilisés dans la transformation à l'exportation et être prêtes à fournir les données électroniques, les documents douaniers et les rapports d'inspection spécialisés.



Le président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Duoc, a insisté sur la nécessité de désigner clairement les personnes responsables et de préparer minutieusement les documents et les informations à destination de la délégation de la Commission européenne. Il a également déclaré que les responsables des communes et des quartiers seraient tenus responsables des infractions et devraient gérer rigoureusement les navires non autorisés et les activités sur les sites de débarquement spontané.- VNA/VI