Pêche INN : Dong Thap renforce la gestion et la surveillance des navires de pêche

Des gardes-frontières de la province de Dong Thap inspectent le fonctionnement du système de suivi des navires. Photo : VNA

Grâce à la mise en œuvre coordonnée et rigoureuse des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Dong Thap ne recense aucun cas de violation.

Les autorités provinciales ont renforcé la gestion et la surveillance des activités des navires de pêche, en coordination étroite avec les forces de garde-frontières.

À ce jour, la province compte 902 navires de pêche équipés de dispositifs de surveillance par satellite (VMS) et mis en service, soit un taux de 100 %. Les navires ne disposant pas de VMS ont été recensés, localisés et font l’objet d’un suivi strict.

À Gia Thuan, commune côtière à forte activité de pêche hauturière, aucun cas de violation des eaux étrangères n’a été enregistré depuis 2022. Les contrôles à la sortie et à l’entrée des ports, la vérification des documents, l’obligation de maintenir le VMS activé et la sensibilisation des pêcheurs sont appliqués de manière rigoureuse.

Parallèlement, la traçabilité des produits halieutiques est assurée via le système électronique eCDT, garantissant la transparence et la légalité des captures destinées à l’exportation. À ce jour, 6.658 mouvements de navires ont été enregistrés sur cette plateforme.

Dans les temps à venir, Dong Thap continuera de renforcer la gestion, la surveillance étroite des navires de pêche, la mise à jour des bases de données nationales et le traitement strict des violations, affirmant sa détermination à lutter efficacement contre la pêche INN et à répondre aux exigences internationales.-VNA/VI