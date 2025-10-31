Pêche INN : An Giang renforce la gestion et le contrôle des navires de pêche non autorisés

Le directeur du Service provincial de l’Agriculture et de l’Environnement, Le Huu Toan, également vice-président du Comité de pilotage provincial sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), a indiqué qu’An Giang mettait en œuvre de manière rigoureuse les instructions du Premier ministre dans le cadre du mois d’action contre la pêche INN et pour le développement durable de la pêche vietnamienne.

La province renforce la sensibilisation afin d’élever la conscience des pêcheurs sur la lutte contre la pêche illégale, tout en traitant strictement les cas de navires perdant la connexion VMS (système de surveillance par satellite) ou franchissant les limites autorisées de pêche en mer. Parallèlement, les forces compétentes accentuent les patrouilles et le contrôle des activités dans les zones côtières, sanctionnant sévèrement toute infraction.

Actuellement, An Giang gère et contrôle étroitement quelque 880 navires de pêche ne remplissant pas encore les conditions requises pour obtenir un permis d’exploitation. Les services concernés poursuivent la vérification et la classification des navires non enregistrés ou sans licence valide pour procéder à leur enregistrement, conformément aux directives du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Le Commandement des gardes-frontières d’An Giang a ordonné à ses postes et stations de contrôle de renforcer les inspections des navires entrant ou sortant des ports, interdisant strictement les activités de pêche aux navires non conformes ou susceptibles d’enfreindre la réglementation INN, et appliquant des sanctions en cas d’infraction.

De son côté, le Service provincial des ressources halieutiques et des inspections de la pêche mobilise hommes et moyens pour intensifier les contrôles et patrouilles en mer, notamment pendant la période de haute vigilance du 28 octobre au 30 novembre 2025.

Par ailleurs, chaque commune, quartier ou zone spéciale disposant de navires de pêche doit désigner des agents responsables du suivi quotidien de ces embarcations non conformes. - VNA/VI