Pêche: Dong Thap intensifie la gestion numérique des navires et renforce la traçabilité

La province de Dong Thap a lancé un plan visant à mettre en œuvre les recommandations de la Commission européenne (CE) en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Ce plan a pour objectif de corriger les lacunes identifiées et de contribuer à la levée du "carton jaune" d’ici 2026.

La province de Dong Thap a adopté un plan visant à mettre en œuvre les recommandations de la Commission européenne pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Photo: VNA

L’éducation juridique du public est considérée comme un pilier essentiel. La province demande aux services compétents de renouveler les contenus et les modes de communication selon une approche moderne, interactive et ciblée, à destination des pêcheurs, des armateurs, des entreprises et des communautés côtières.

Les efforts de communication combineront des sessions de formation et des actions de sensibilisation sur le terrain dans les ports de pêche, les zones de mouillage et auprès des groupements de pêcheurs. La diffusion de contenus dédiés à la pêche INN sur les plateformes numériques officielles mettra l’accent sur la réglementation, les sanctions et les conséquences des infractions afin d’améliorer le respect de la réglementation.



La province de Dong Thap va examiner et catégoriser tous les navires de pêche, y compris ceux qui ne sont pas autorisés à naviguer, qui opèrent en dehors des eaux territoriales, dont le transfert de propriété est en cours ou qui sont injoignables depuis longtemps, afin de renforcer le contrôle conformément à la réglementation en vigueur.



Parallèlement, Dong Thap accélère les procédures d’immatriculation, d’inspection et de délivrance des autorisations, tout en mettant à jour les données dans la base de données nationale de la pêche (VNFishbase) et en les intégrant à la base de données nationale de la population via VNeID. Tous les navires immatriculés doivent être correctement marqués et identifiés.



La province mobilise également des ressources pour soutenir la reconversion des moyens de subsistance et le démantèlement des navires inactifs, ainsi que pour subventionner l’installation et la modernisation des systèmes de surveillance des navires (VMS). Ces mesures visent à réduire la pression sur les ressources marines et à créer des moyens de subsistance durables.



Les autorités assureront un suivi numérique complet des navires entrant et sortant des ports et des postes frontières, toutes les activités étant enregistrées dans le système électronique de documentation et de traçabilité des captures (eCDT). L'infrastructure informatique des ports et des points de contrôle est également en cours de modernisation afin de faciliter les procédures électroniques.



Les forces de surveillance des pêches, les gardes-frontières et la police intensifieront leurs patrouilles et inspections, et sanctionneront sévèrement les infractions telles que la pêche illégale en eaux étrangères, la perte prolongée du signal VMS sans déclaration, ou le non-retour au port dans les délais réglementaires.



À ce jour, tous les navires de pêche en activité à Dong Thap sont équipés de dispositifs VMS et intégrés à la base de données nationale de la pêche, la plupart disposant d’un identifiant numérique. Un système de surveillance fonctionnant 24h/24 et 7j/7, associé à des journaux de pêche électroniques, permet un suivi précis des déplacements et des captures, contribuant ainsi à lutter contre la pêche non déclarée.



La province exploite deux ports de pêche de classe II, My Tho et Vam Lang, conformes aux normes réglementaires et garantissant l'accostage des navires de 15 m et plus dans des ports désignés pour le contrôle des captures et la traçabilité électronique via eCDT. Depuis début 2026, ces ports ont enregistré 1 727 arrivées de navires, pour un total de 2 400 tonnes de débarquements. -VNA/VI