Patrimoine mondial: le 50e anniversaire de la Convention de 1972 sera célébré à Ninh Binh

La célébration du 50e anniversaire de la Convention de 1972 pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel aura lieu le 6 septembre dans la province de Ninh Binh (Nord). Plusieurs activités seront également organisées à cette occasion.

La célébration sera organisée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Comité populaire de Ninh Binh, le Comité national de l'UNESCO au Vietnam, à l'occasion de la visite officielle au Vietnam du 5 au 7 septembre de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay.

La célébration du 50e anniversaire de la Convention de 1972 au Vietnam contribuera à démontrer la volonté du pays de promouvoir les valeurs de la Convention. La cérémonie contribuera également à présenter largement les réalisations du Vietnam en matière de conservation et de mise en valeur du patrimoine mondial.

La Conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), réunie à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972, en sa dix-septième session, avait adopté la Convention de 1972 pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. Elle définit les biens culturels ou naturels qui sont susceptibles d'être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Elle fixe les devoirs des États parties dans l'identification de sites potentiels, ainsi que leur rôle dans la protection et la préservation des sites. En signant la Convention, chaque pays s'engage non seulement à assurer la bonne conservation des sites du patrimoine mondial qui se trouvent sur son territoire, mais aussi à protéger son patrimoine national. Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial, les biens doivent avoir une valeur universelle exceptionnelle. L'objectif de la Convention du patrimoine mondial de 1972 est donc la conservation du patrimoine par des mesures de protection, de conservation, de gestion et de valorisation.

Depuis son adhésion à la Convention, le Vietnam compte huit sites inscrits au patrimoine mondial.