Patrimoine : licornes, lions et dragons en fête à Hô Chi Minh-Ville

Le Département de la Culture et des Sports de Hô Chi Minh-Ville a annoncé le 30 mars la décision du Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de reconnaître la danse de la licorne, du lion et du dragon de la communauté chinoise de la ville comme patrimoine culturel immatériel national.



Spectacle populaire lors des festivals et des grandes célébrations, porteur d’une valeur spirituelle, artistique et éducative, la danse de la licorne, du lion et du dragon est profondément ancrée dans les traditions culturelles de la communauté chinoise, symbolisant la prospérité et la chance.



La licorne, le lion et le dragon représentent des symboles de pouvoir, de sagesse et de bonne fortune. Ils chassent les mauvais esprits et apportent bonheur, longévité et chance.



Cérémonie d'annonce de la décision d'inscription de la danse de la licorne, du lion et du dragon de la communauté chinoise de Hô Chi Minh-Ville au patrimoine culturel immatériel national. Photo: VOV

Les artistes portent des costumes noirs et blancs qui symbolisent l’équilibre entre le yin et le yang, ou des vêtements rouges pendant le Nouvel An lunaire pour porter chance, ainsi que des ceintures en tissu rouge qui montrent leur passion pour les arts martiaux

La danse traditionnelle de la communauté chinoise de Hô Chi Minh-Ville se compose de spectacles à la fois traditionnels et modernes. Les danses modernes mettent en scène le ông địa (Dieu de la Terre) et un dragon dansant ensemble.



L’une des plus populaires dans le style traditionnel s’appelle Lân Lên Mai Hoa Thung (Licorne escalade les montagnes). La danse présente une tête de locorne jusqu’à la plus haute montagne. Le danseur principal doit sauter du poteau le plus bas d’un mètre de haut au plus haut de 1,7 mètre. Il y a 10 poteaux espacés de plusieurs mètres.

Suite à cette reconnaissance, la Fédération de danse de la licorne, du lion et du dragon de Hô Chi Minh-Ville et les autorités locales mettront en œuvre des plans pour préserver et promouvoir cet art populaire traditionnel par le biais du tourisme.

À cette occasion, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a décerné des certificats de mérite à sept organisations et deux personnes pour leurs contributions exceptionnelles à la préservation et à la promotion de la danse de la licorne, du lion et du dragon.

Spectacle de danse de la licorne, du lion et du dragon lors de la cérémonie. Capture d'écran du clip vidéo

Hô Chi Minh-Ville compte désormais cinq éléments du patrimoine culturel immatériel national : la fête Nghinh Ông à Cân Gio ; le Têt Nguyên Tiêu dans le 5e arrondissement, la fête Khai Ha au tombeau du général Lê Van Duyêt de la dynastie des Nguyên dans le 5e arrondissement, le Vovinam-Viêt Vo Dao et la danse de la licorne, du lion et du dragon de la communauté chinoise. De plus, le don ca tài tu (chant des amateurs du Sud) a été reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité.



La ville a également ajouté sept sites à sa liste des monuments historiques et culturels. Parmi eux, trois maisons communales de village de la ville de Thu Duc illustrent non seulement le style architectural distinctif des maisons communales du Sud, mais revêtent également une importance historique dans la lutte du Vietnam pour l’indépendance. Les quatre autres sites du patrimoine architectural témoignent des échanges culturels entre le Vietnam, l’Inde et les influences occidentales.



Actuellement, Hô Chi Minh-Ville compte un total de 200 sites historiques et culturels reconnus, dont deux vestiges nationaux spéciaux, 58 vestiges nationaux et 140 vestiges urbains. – VNA/VI