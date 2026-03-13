Patrimoine documentaire : affluence au nouvel espace d’exposition des archives nationales

Un « Môc ban » de la dynastie des Nguyen. Photo: VNA

Plus de 2 000 visiteurs vietnamiens et étrangers ont découvert l’Espace de présentation du patrimoine documentaire mondial du Vietnam et des archives nationales remarquables, seulement une semaine après son ouverture au public à Hanoi.

Grâce à des activités interactives autour des « Châu ban » (documents administratifs impériaux) et des « Môc ban » (planches gravées sur bois) de la dynastie des Nguyen, cet espace contribue à rapprocher les archives du grand public et à valoriser leur rôle, conformément à l’esprit de la Résolution n°80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne.

Selon le Département des archives et des documents d'État du Vietnam, relevant du ministère de l'Intérieur, le site accueille en moyenne près de 300 visiteurs par jour. Parmi les activités proposées figure l’événement « Admirer les annotations impériales – Empreintes des planches gravées », organisé du 3 au 8 mars, qui a attiré un large public. Les visiteurs ont pu observer des copies de « Châu ban » portant les annotations en encre rouge des empereurs Nguyên, ainsi que découvrir des vœux calligraphiés et des sceaux impériaux.

Dès le premier jour d’ouverture, l’espace a accueilli une délégation de l’Ambassade de Russie au Vietnam, composée de 26 personnes. Les visiteurs ont pu découvrir les méthodes de conservation et de numérisation des « Môc ban » et des « Châu ban », inscrits au programme Mémoire du monde de l’UNESCO. La délégation a également visionné des films documentaires consacrés au Nouvel An dans la Cité impériale et à l’art de la gravure sur bois.

Les visiteurs à l'exposition. Photo: VNA

Le 5 mars, une délégation de l’Ambassade de France au Vietnam s’est également rendue sur place pour découvrir les documents impériaux ainsi que les techniques de gravure et d’impression des planches de bois. Les visiteurs ont en outre exploré l’exposition thématique « Ho Chi Minh : vie et carrière à travers les archives du Vietnam et du monde », qui présente notamment des archives en langue française couvrant la période 1858-1954, actuellement proposées pour inscription au registre du patrimoine documentaire mondial.

L’espace d’exposition est également devenu un lieu d’apprentissage pour de nombreuses écoles et institutions de Hanoi. Étudiants et élèves peuvent y observer des documents historiques originaux et mieux comprendre leur valeur patrimoniale.

Selon Dang Thanh Tung, directeur du Département des archives et des documents d'État du Vietnam, ces activités contribue à renouveler l’approche du patrimoine, permettant à des documents autrefois conservés dans les archives de continuer à diffuser leur valeur dans la vie contemporaine. Il s’agit également d’une initiative concrète visant à mettre en œuvre l’esprit de la Résolution n°80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne.

Dans un contexte marqué par la transformation numérique et l’essor des industries culturelles, les archives ne se limitent plus à la préservation de la mémoire historique. Elles deviennent aussi une ressource stratégique de connaissance, contribuant à l’éducation, à la recherche, à la gouvernance et au rayonnement culturel du pays. -VNA/VI