Participation vietnamienne à l’APAIE 2026 à Hong Kong : promotion des partenariats éducatifs internationaux

La Conférence et exposition de l'Association Asie-Pacifique pour l'éducation internationale (APAIE) 2026 se sont officiellement ouvertes le 24 février à la Région administrative spéciale de Hong Kong, en Chine. Cet événement d’envergure internationale réunit environ 3 000 dirigeants et décideurs du secteur éducatif en provenance de 70 pays et territoires à travers le monde.

La délégation vietnamienne, menée par Nguyen Thu Thuy, directrice du Département de la coopération internationale du ministère de l'Éducation et de la Formation, regroupe les représentants de 17 établissements d’enseignement supérieur parmi les plus représentatifs du pays. Cette participation vise à promouvoir activement l’élargissement des partenariats internationaux.

Espace d'exposition de la Nouvelle-Zélande lors de l'événement. Photo : VNA

Venky Shankararaman, président de l’APAIE, a salué la participation remarquée du Vietnam, soulignant que le nombre de représentants universitaires vietnamiens est le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire de l'association. Il a affirmé que de nombreux pays d'Asie-Pacifique, et spécifiquement d'Asie du Sud-Est, ambitionnent aujourd'hui de renforcer leur collaboration avec les universités vietnamiennes. Pour concrétiser cette volonté, il a proposé au Secrétariat de l'APAIE d'organiser au Vietnam des séminaires spécialisés dédiés au renforcement des capacités en matière de coopération éducative internationale.

Lors de cette rencontre, Nguyen Thu Thuy a précisé que la mission vietnamienne se concentre sur la connectivité et l’expansion de la coopération globale, tout en consolidant les liens traditionnels. Cette stratégie vise à offrir des perspectives académiques enrichies aux étudiants, enseignants et chercheurs vietnamiens ainsi qu’à leurs homologues étrangers, particulièrement au sein de la dynamique zone d'Asie-Pacifique.

En marge des sessions plénières, Nguyen Thu Thuy s’est entretenue avec la secrétaire à l’Éducation de Hong Kong, Choi Yuk-lin, afin d’évaluer la coopération universitaire bilatérale. L’intervention de la responsable vietnamienne, qui a présenté les politiques nationales d’éducation internationale, a particulièrement capté l’attention des nombreux invités présents à la conférence.

L’événement APAIE 2026 se clôturera le 27 février 2026. -VNA/VI