Participation record à l'examen de vietnamien au Japon

L'examen de maîtrise du vietnamien organisé au Japon a franchi une nouvelle étape cette année, avec un nombre record de candidats et l'introduction pour la première fois du test de niveau le plus élevé, le niveau 1.

L'examen, le 8e du genre, organisé par l'Association pour la promotion et l'échange des langues des pays d'Asie du Sud-Est au Japon, s'est déroulé le 15 juin à l'École japonaise des langues étrangères de Tokyo.

Cette année, 917 candidats âgés de 8 à 84 ans, originaires de 40 des 46 préfectures du Japon, ont participé à l'examen. Photo : VNA

L'épreuve comprenait six niveaux, allant du pré-niveau 6 au niveau 1. Cette année, 917 candidats âgés de 8 à 84 ans, originaires de 40 des 46 préfectures du Japon, ont participé à l'examen. Les niveaux les plus fréquentés étaient le pré-niveau 6 (229 candidats) et le niveau 5 (214). Le nouveau niveau 1 comptait, quant à lui, 41 participants.



Selon les organisateurs, le taux de réussite à l'examen n'a cessé de progresser au fil des ans, passant de 16,7 % lors de sa première édition à plus de 52,6 % en 2024.



Parmi les participants figuraient des étudiants, des interprètes de la langue vietnamienne, ainsi que des personnes ayant des liens personnels avec le Vietnam ou simplement intéressées par ce pays.

L'Association prévoit de maintenir l'organisation annuelle de cet examen afin de normaliser et de promouvoir l'enseignement du vietnamien au Japon. La seule interruption a eu lieu en 2020, en raison de la pandémie de COVID-19. -VNA/VI