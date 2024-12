Partenariat avec NVIDIA, catalyseur pour la croissance technologique du Vietnam

NVIDIA, l’un des principaux fabricants américains de solutions d’intelligence artificielle (IA), a récemment manifesté un vif intérêt pour le marché vietnamien, aux côtés d’autres géants technologiques qui se développent en Asie du Sud-Est. Ces développements reflètent la stratégie proactive de développement technologique du gouvernement vietnamien et le potentiel économique important du pays, selon Vietnam-briefing.com, une publication spécialisée en investissement du groupe Dezan Shira & Associates.

Selon un article du 11 décembre, parmi les investissements en matière d’intelligence artificielle (IA) et d’infrastructures cloud en Asie du Sud-Est, le développement du centre de recherche et développement (R&D) de NVIDIA est particulièrement important alors que le Vietnam passe de la fabrication de bas niveau à la connexion aux réseaux d’innovation mondiaux. Cette évolution renforcera la position du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, créant des avantages concurrentiels distincts pour les entreprises opérant au Vietnam et depuis le Vietnam.

Le Vietnam est en train de se positionner comme un leader de l'intelligence artificielle en Asie du Sud-Est. D'après les prévisions de Statista, le marché vietnamien de l'IA devrait générer 753,4 millions de dollars en 2024, avec une croissance annuelle de 28,36% sur la période 2024-2030. Ce taux de croissance, très proche de la moyenne régionale (28,53%), démontre la capacité du Vietnam à suivre le rythme de la transformation technologique mondiale impulsée par l’investissement étranger.

Selon une étude menée par Oxford Insights, basée au Royaume-Uni, sur l’état de préparation à l’IA, qui évalue la capacité numérique du gouvernement, les capacités technologiques et l’infrastructure de données, le Vietnam se classe au 39e rang sur 139 pays, gagnant 19 places par rapport à l’année dernière. En Asie du Sud-Est, le Vietnam se classe parmi les cinq premières nations, avec plus de 5.000 ingénieurs, 7.000 experts en IA et quelque 500 startup dans ce secteur.

Le dynamisme technologique du Vietnam s'explique par plusieurs facteurs : une main d’œuvre compétitive en termes de coûts, jeune et dynamique ; émergence de licornes et de startups technologiques locales ; position géographique stratégique ; efforts du gouvernement pour maintenir la croissance économique et un environnement commercial propice à l'innovation.

L’investissement stratégique de NVIDIA au Vietnam marque un changement transformateur dans l’émergence du pays en tant que futur pôle d’innovation en IA de l’Asie du Sud-Est. La création de deux centres d’IA, ainsi que des partenariats avec des acteurs locaux clés comme VinBrain et FPT Corporation, démontrent l’importance croissante du Vietnam dans l’écosystème mondial de l’IA. La convergence des avantages stratégiques du Vietnam – notamment sa main-d’œuvre jeune et qualifiée, son écosystème de startup dynamique, sa situation géographique et ses politiques gouvernementales de soutien – crée un environnement idéal pour la poursuite des progrès technologiques et des investissements étrangers.

Comme le Vietnam cherche à passer d’une fabrication de bas niveau à une production à haute valeur ajoutée basée sur l’innovation, ces développements signalent un avenir prometteur pour les acteurs de l'intelligence artificielle, qu'ils soient nationaux ou internationaux -VNA/VI