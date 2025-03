Paris: Une décennie du Vietnam (1966-1976) à travers l'objectif de Marc Riboud

Exposition "Marc Riboud. Photographies du Vietnam 1966-1976" à Paris. Photo: VNA

Une exposition exceptionnelle au cœur de Paris, intitulée "Marc Riboud. Photographies du Vietnam 1966-1976", plonge les visiteurs dans une décennie marquée par la guerre et la résilience humaine au Vietnam.



Organisée du 5 au 12 mai par le musée Guimet et l'association Les amis de Marc Riboud, cette exposition commémore les 50 ans de la réunification du Vietnam et offre un regard poignant sur cette période tumultueuse à travers les yeux du célèbre photographe français Marc Riboud.



Parmi les œuvres exposées, on retrouve des images emblématiques comme celle de la jeune fille à la fleur, prise lors d'une manifestation contre la guerre à Washington en 1967, symbole universel du désir de paix.



Profondément touché par le drame vietnamien, Marc Riboud s'est rendu près de dix fois au Vietnam entre 1966 et 1976, visitant Hanoï, Saïgon, la ville de Hue bombardée, mais aussi les routes, les rizières, les usines… Il a réalisé de longs reportages, admirant le courage d’un peuple luttant avec des moyens limités contre la plus grande puissance du monde.

À travers ses reportages, qui documentent le Vietnam pendant près de dix ans, se révèle son regard unique, capturant les lieux et les personnes qu'il rencontre. Marc Riboud, qui n’a jamais été photographe de guerre, ne montre pas les combats mais la vie qui continue dans les ruines : les amoureux retrouvés près des abris anti-bombes, la vivacité des enfants, une vie bouleversée, blessée, mais qui persiste, tenace, envers et contre tout.



Lors du vernissage, l’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, a souligné la signification de l’exposition en l’honneur du 50e anniversaire de la Réunification nationale du Vietnam. Il a déclaré que les œuvres de Marc Riboud montraient non seulement la brutalité de la guerre, mais aussi l’héroïsme du peuple vietnamien.



"Pour Marc, le Vietnam était un lieu très cher à son cœur. C’est pourquoi il s’y est rendu plusieurs fois pendant dix ans", a ajouté l’épouse du photographe français, Catherine Riboud. -VNA/VI