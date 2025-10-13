Paris: un forum économique agricole Vietnam–France ouvre de nouvelles perspectives de coopération

Un forum économique agricole Vietnam–France s’est officiellement ouvert le 10 octobre, dans la capitale française, au siège du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), coorganisé par le groupe Central Retail Vietnam, MEDEF International et le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce.



Organisé pour la première fois, cet événement a réuni des représentants d’associations d’entreprises, de grands détaillants français et près de 40 entreprises vietnamiennes issues de divers secteurs.



Selon Dinh Toan Thang, ambassadeur du Vietnam en France, ce forum illustre le développement substantiel du partenariat stratégique global Vietnam–France, établi lors de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, en France en octobre 2024, et consolidé par les récentes visites du président français Emmanuel Macron et du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh.



L’ambassadeur a souligné que le Vietnam considère l’agriculture comme un pilier majeur et souhaite devenir une base de production stratégique et durable pour la France en Asie du Sud-Est.

Nguyên Thao Hiên, cheffe adjointe du Département du développement des marchés étrangers du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce. Photo: VNA

Nguyên Thao Hiên, cheffe adjointe du Département du développement des marchés étrangers du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, a indiqué que la présence directe d'entreprises vietnamiennes en France témoigne de la détermination du Vietnam à diversifier ses marchés d'exportation et à élargir sa coopération avec la France et l'Union européenne.



Paul Lê, vice-président de la promotion commerciale de Central Retail Vietnam, a conseillé aux entreprises vietnamiennes de diversifier leurs débouchés et de renforcer leur présence internationale. Grâce à son réseau de distribution mondial, Central Retail accompagne activement les entreprises vietnamiennes dans leurs efforts de d’introduire des produits sur le marché français et et en Europe.



A cette occasion, Central Retail Vietnam et Vergers de la Blottière ont signé un protocole d’accord (MoU) visant à étudier la faisabilité de l’introduction de pommes françaises de haute qualité sur le marché vietnamien. Cette initiative ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour les consommateurs vietnamiens et stimule la coopération bilatérale dans le secteur agroalimentaire.-VNA/VI