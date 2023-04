Parc national de Con Dao: Plus de 8.000 bébés tortues relâchés dans la mer

Depuis le début de l’année, plus de 8.000 bébés tortues ont été relâchés dans la mer par des gardes forestiers, bénévoles et touristes à Con Dao, dans la province de Ba Ria –Vung Tau (Sud).



Les eaux de Con Dao abritent quatre espèces de tortues marines : la tortue verte (Chelonia mydas), la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata), la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) et la tortue caouanne (Caretta caretta). En particulier, la population de tortues vertes venue pondre à Con Dao est la plus nombreuse.

Photo: VNA

Con Dao recense 18 plages accueillant des tortues femelles, dont les plus fréquentées sont des plages des îlots de Bay Canh, Cau, Tai, Tre Lon.

Selon les données du Parc national de Con Dao, entre 1993 et 2022, 11.643 tortues femelles sont venues pondre sur ses plages et plus de 2,23 millions de bébés tortues ont éclos avec succès et ont été relâchés dans la mer, soit 80% du total.