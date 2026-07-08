Parachever d'urgence les projets de loi à soumettre à l'Assemblée nationale

Lors de l'événement. Photo : VNA

Le matin du 8 juillet, le Premier ministre Le Minh Hung a présidé la session thématique du gouvernement sur l'élaboration des lois de juillet 2026. Cette réunion visait à examiner de nombreux projets de loi, rapports et propositions cruciaux en vue de leur présentation lors des prochaines sessions de l'Assemblée nationale.



Au cours de cette séance, le gouvernement a analysé les projets de loi sur les affaires immobilières (révisée) et sur le logement (révisée), ainsi que le dossier de politique relatif à la Loi sur l'organisation des organes d'enquête pénale et le projet de Code pénal (révisé). Ont également été examinés les points essentiels de la Loi sur le développement urbain, l'orientation vers la fusion de la Loi sur le budget de l'État et de la Loi sur l'investissement public, ainsi que le projet de Loi sur la sécurité alimentaire (révisée). Les discussions ont porté sur les propositions d'ajustement de l'investissement pour la ligne ferroviaire Lao Cai - Hanoï - Hai Phong, le projet de la rocade 5 de la région capitale de Hanoï, et le schéma de création de la ville de Quang Ninh placée sous l'autorité centrale. En outre, un examen exhaustif des lois sur la fiscalité, les appels d'offres, les enchères et l'investissement a été mené pour garantir une cohérence avec les textes présentés lors de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale.



Les délégués ont souligné que le perfectionnement institutionnel a été déployé avec détermination, permettant de lever les obstacles juridiques, de libérer les ressources et de faciliter l'activité des entreprises, tout en assurant un fonctionnement efficace de l’administration à trois niveaux.

