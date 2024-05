Para-powerlifting: le Vietnam remporte cinq médailles d’or à la Coupe du monde en Thaïlande

L'haltérophile Le Van Cong (centre) remporte trois médailles d'or au Coupe du monde de Pattaya 2024. Photo: PARALIFTING

Le Vietnam a remporté cinq médailles d’or et trois d’argent, se classant en 6e rang du classement final de la Coupe du monde de Pattaya 2024 de l'Organisation mondiale de para dynamophilie, tenue en Thaïlande.

Le Vietnam a envoyé au tournoi six athlètes : Nguyen Binh An, Dang Thi Linh Phuong, Chau Hoang Tuyet Loan, Nguyen Thi Thanh Thuy, Huynh Ngoc Phung et Le Van Cong.

Lors du premier jour de compétition, le 8 mai, l'ancien champion du monde Le Van Cong n'a rencontré aucune difficulté pour remporter deux médailles d’or dans la catégorie masculine des 49 kg.

Il a également décroché l’or dans la catégorie masculine des 55 kg en soulevant au total 285 kg en trois levées.

Après le tournoi en Thaïlande, la Coupe du monde du para-powerlifting 2024 sera organisée au Mexique en mai et en Géorgie en juin prochain. L’opportunité de se présenter aux Jeux paralympiques de Paris 2024 reste ouverte aux athlètes vietnamiens. -VNA/VI