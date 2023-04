Pâques 2023 : félicitations aux catholiques et protestants de Lang Son

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang est allé le 11 avril formuler ses vœux à des organisations catholiques de la province septentrionale de Lang Son, à l’occasion de Pâques 2023.

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang au diocèse Lang Son-Cao Bang. Photo: VNA

Le Parti, l'Etat et le gouvernement respectent et garantissent toujours les droits de l'homme, dont le droit à la liberté de croyance et de religion et créent des conditions pour que les organisations religieuses fonctionnent conformément à la Constitution et à la loi, a déclaré le vice-Premier ministre.

Il a demandé aux autorités provinciales, à la population et aux catholiques de Lang Son de promouvoir leur solidarité, de respecter les options et politiques du Parti, les lois de l’Etat et de poursuivre leurs contributions au développement socio-économique local.

L’évêque Chau Ngoc Tri du diocèse Lang Son-Cao Bang a remercié les dirigeants du Parti, de l’Etat, du gouvernement et des organisations sociopolitiques ainsi que les autorités locales pour avoir accordé de meilleures conditions aux activités de la communauté catholique locale.

De son côté, le pasteur Bui Van San, chef de l'Eglise évangélique du Vietnam (Nord), a exprimé le souhait de continuer à recevoir l'attention des autorités de tous les niveaux afin que son Église puisse fonctionner de manière stable, contribuant au développement national.