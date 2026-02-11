Paiements numériques : le système bancaire vietnamien renforce la sécurité durant le pic du Têt

Ces dernières années, les paiements sans numéraire au Vietnam ont connu un essor soutenu, remplaçant progressivement l’usage de l’argent liquide dans la vie quotidienne. Cette tendance se manifeste de manière particulièrement nette durant le Têt lunaire, période marquée par une forte hausse des besoins en transactions, en achats et en règlements financiers.

À l’occasion du Têt traditionnel du Cheval 2026, une évolution significative du comportement des usagers a été observée. À Hanoï, le nombre de retraits d’espèces aux distributeurs automatiques (ATM) a fortement diminué par rapport aux années précédentes, mettant fin aux longues files d’attente qui caractérisaient autrefois les jours précédant le Nouvel An lunaire. Les paiements via les canaux numériques – virements bancaires, paiements par carte, QR code ou portefeuilles électroniques – sont désormais largement privilégiés pour leur rapidité et leur commodité.

Selon les statistiques arrêtées à la fin de l’année 2025, le Vietnam comptait plus de 164 millions de cartes bancaires en circulation, soit une hausse de 5,32 % par rapport à 2024. Sur la période 2021–2025, le nombre de transactions par carte a progressé en moyenne de 13,9 % par an, tandis que la valeur des transactions a augmenté de 12,08 % par an. Parallèlement, le nombre d’ATM a légèrement reculé, alors que les points d’acceptation de paiement par carte (POS) ont augmenté de près de 20 %, illustrant clairement la montée en puissance des paiements électroniques et le recul progressif de l’usage des espèces.

Les données montrent également que les transactions effectuées via les ATM ont diminué tant en volume qu’en valeur, confirmant que l’argent liquide occupe désormais une place de plus en plus réduite dans les échanges économiques. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les solutions numériques, perçues comme plus pratiques, sûres et adaptées à un environnement économique en pleine transformation numérique.

Si, par le passé, la période du Têt exerçait une pression considérable sur le système bancaire en matière d’approvisionnement en liquidités et de fonctionnement des ATM, le défi actuel réside davantage dans la garantie d’un fonctionnement sûr et fluide des systèmes de paiement électroniques face à l’augmentation du volume des transactions.

D’après la Société nationale de paiement du Vietnam (Napas), le nombre de transactions durant le Têt augmente généralement d’environ 30 % par rapport aux jours ordinaires. Toutefois, cette hausse demeure maîtrisable à condition que les infrastructures techniques et les dispositifs de gestion soient correctement préparés.

Face à cette situation, la Banque d’État du Vietnam a demandé à l’ensemble du système bancaire de déployer de manière coordonnée des mesures visant à assurer la sécurité, la continuité et la fluidité des paiements. Les établissements de crédit sont tenus de suivre de près les plafonds de paiement, de garantir des soldes suffisants pour le règlement des transactions et d’ajuster en temps utile les limites de compensation électronique afin d’éviter toute saturation du système.

Les banques sont également invitées à anticiper la demande de paiement, à élaborer des scénarios de réponse adaptés aux situations imprévues et à préparer des plans opérationnels spécifiques pour les périodes de pointe avant, pendant et après le Têt. S’agissant des ATM, des plans adaptés à chaque zone géographique sont mis en œuvre, incluant l’approvisionnement en espèces, la maintenance technique et le déploiement éventuel de distributeurs mobiles dans les zones à forte demande.

En parallèle, le renforcement de la surveillance des systèmes permet de détecter et de traiter rapidement les incidents techniques, tout en assurant une assistance efficace aux clients en cas de dysfonctionnement. Le maintien de la stabilité des systèmes de paiement internes et de l’interconnexion interbancaire est considéré comme un facteur clé pour répondre aux besoins croissants des particuliers et des entreprises.

Toutefois, les experts soulignent que le développement rapide des paiements numériques s’accompagne de risques accrus, notamment en matière de fraude en ligne, d’appels ou de messages frauduleux, phénomènes qui tendent à se multiplier durant le Têt. Dans ce contexte, le secteur bancaire est appelé à renforcer ses infrastructures technologiques, à mettre en place des dispositifs de secours en cas de surcharge ou de panne réseau et à améliorer continuellement les mécanismes de sécurité.

L’adoption de solutions d’authentification multifacteur, ainsi que l’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique pour détecter les transactions suspectes, figurent parmi les orientations prioritaires. Par ailleurs, les banques intensifient leurs actions de communication afin de sensibiliser les clients aux risques, de promouvoir des pratiques de paiement sûres et de renforcer les capacités d’assistance 24h/24 via les centres d’appels et les assistants virtuels.

Dans le sillage de ces orientations, plusieurs grandes banques commerciales telles que MB, Agribank, VietinBank, BIDV ou Vietcombank ont renforcé les messages d’alerte à destination de leurs clients concernant les méthodes de fraude liées aux technologies numériques. Elles recommandent notamment de ne pas divulguer d’informations personnelles ou de données biométriques et assurent une présence opérationnelle 24h/24 afin de traiter rapidement les demandes de vérification, les réclamations et les incidents techniques.

Dans l’ensemble, les paiements numériques s’affirment comme une tendance majeure au Vietnam. Dans un contexte de hausse continue des transactions, en particulier durant les périodes de forte activité comme le Têt lunaire, le secteur bancaire poursuit ses efforts pour moderniser les infrastructures, renforcer la sécurité des systèmes et sensibiliser les usagers, contribuant ainsi à garantir des paiements sûrs, fluides et efficaces.- VNA/VI