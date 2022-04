Ouverture d’une série de festivals dans les provinces de Quang Nam, Nghe An et Lao Cai

Le Festival « Tam Ky - la saison des fleurs Sua 2022 » a débuté le 8 avril dans la ville de Tam Ky, province de Quang Nam (Centre).

Organisé par le Comité populaire de la ville de Tam Ky, cet événement s'inscrit dans le cadre des activités de l'Année nationale du tourisme 2022.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président du Comité populaire de la province de Quang Nam, Tran Van Tan, a souligné qu’afin de relancer le tourisme après la pandémie de COVID-19, le Comité populaire de Tam Ky continuait de renforcer la promotion des activités du Festival « Tam Ky - saison des fleurs Sua », et la beauté des patrimoines culturels matériels et immatériels de la ville.

Avec des activités riches et uniques, ce Festival accueillera cette année environ 8.000 visiteurs, qui pourront profiter des spécialités localités.

Le même jour, sur la place Binh Minh dans la ville de Cua Lo, le Comité populaire de la province de Nghe An (Centre) a organisé la cérémonie d'ouverture du Festival du tourisme de Cua Lo2022.

Du 9 avril au 30 avril, le Festival du tourisme de Cua Lo 2022 est une opportunité pour la province de Nghe An de présenter et de promouvoir, avec beaucoup d’activités intéressantes, ses valeurs, ses ressources et ses produits touristiques uniques.

Le 9 avril, la "Fête de l'Amour et des Roses 2022" a commencé dans le district de Bac Ha, province montagneuse de Lao Cai (Nord).

Cet événement annuel vise à promouvoir les produits touristiques uniques, la culture culinaire des groupes ethniques de Bac Ha, en vue de contribuer à attirer des touristes nationaux et internationaux.

Toujours dans le cadre de cet événement, le marché nocturne de Bac Hà rouvrira officiellement ses portes le 9 avril au soir, après une longue période de fermeture temporaire due à l'épidémie de COVID-19.

La "Fête de l'Amour et des Roses 2022" se poursuit jusqu'au 10 avril et devrait attirer plus de 12.000 visiteurs.