Ouverture d’une nouvelle rue piétonne dans la ville de Hue

La rue piétonne Hai Ba Trung dans le quartier de Vinh Ninh, ville de Hue, province de Thua Thien-Hue (Centre), a été officiellement ouverte le soir du 26 mars.



Selon le président du Comité populaire municipal de Hue, Vo Le Nhat, il s’agit de la troisième rue piétonne à être mise en service dans sa ville, juste à l'occasion du 48e anniversaire du jour de la libération de la province de Thua Thien-Hue (26 mars).



La rue piétonne Hai Ba Trung est ouverte de 18h00 à minuit tous les vendredis, samedis et dimanches. Elle comprend un espace commercial avec plusieurs stands présentant des objets artisanaux et des spécialités gastronomiques, et un espace de divertissement dédiés à l’organisation d'événements culturels et artistiques…

Carnaval « Couleurs du tourisme » dans la rue piétonne Hai Ba Trung. Photo: VNA





Dès son ouverture, la rue piétonne Hai Ba Trung a accueilli un carnaval intitulé « Couleurs du tourisme », un programme donnant le coup d'envoi de la série d'événements du Festival estival de Hue 2023 et en écho au Festival de Hue 2023.-VNA/VI