Ouverture d’une formation des observateurs militaires de l’ONU à Hanoi

Le Département vietnamien des opérations de maintien de la paix a inauguré mardi 20 septembre à Hanoi un cours de formation des observateurs militaires de l’ONU avec le soutien du programme américain Global Peace Operations Initiative (GPOI).

Cette formation se tient pour la première fois en présentiel, au lieu du format hybride, depuis le Covid-19, avec la participation des formateurs et des étudiants internationaux, a déclaré le général de brigade Hoàng Kim Phung, directeur du Département vietnamien des opérations de maintien de la paix.

Le responsable a qualifié cet événement d’une manifestion de l’adaptation rapide à la nouvelle conjoncture post-pandémie vers une meilleure préparation au déploiement des forces de maintien de la paix du Vietnam et des missions de l’ONU.

Ce cours réunira pendant trois semaines les formateurs venus du Département vietnamien des opérations de maintien de la paix, et du GPOI, six étudiants mongols, népalais, sri lankais et une bonne vingtaine d’étudiants vietnamiens venus de différentes unités du ministère de la Défense.

L’objectif général consiste à doter de connaissances, de compétences et de techniques indispensables aux observateurs militaires potentiels appelés à être déployés dans le cadre de missions de l’ONU et dans des opérations de paix, et ce, afin de leur permettre de remplir leurs fonctions et leurs responsabilités de manières efficace et efficiente.

Le chef de la délégation des animateurs, Harley Alves, a souligné la nécessité du cours de formation des observateurs militaires de l’ONU, un des programmes de formation les plus attendus les pays contributeurs aux forces de maintien de la paix.

Il a fait savoir que le contenu du cours est toujours mis à jour régulièrement en fonction des exigences et des défis des missions de maintien de la paix de l’ONU, et a remercié le Département vietnamien des opérations de maintien de la paix pour sa coordination efficace dans l’organisation de cette formation.