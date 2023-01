Ouverture d’une exposition sur les Accords de Paris de 1973 à Hanoï

Le vernissage de l'exposition thématique "Accords de Paris - Porte de la paix" a eu lieu dans l'après-midi du 16 janvier au Musée Ho Chi Minh, à Hanoï.

Un visiteur étranger à l'exposition. Photo: VNA

L'exposition est organisée par le Musée Ho Chi Minh, à l'occasion du 50e anniversaire de la signature des Accords de Paris sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam (27 janvier 1973 - 27 janvier 2023).

Le docteur Vu Manh Ha, directeur du Musée Ho Chi Minh, a souligné que l'exposition visait à aider le public à mieux comprendre le contexte, les développements et l'importance de la signature des Accords de Paris. Il a déclaré espérer que l'exposition, avec près de 300 images, documents et artefacts, contribuerait à promouvoir le patriotisme, consolider et favoriser la confiance du peuple dans la direction du Parti dans le processus de Renouveau et d'intégration internationale d’aujourd’hui.

L'exposition contribue également à rendre hommage aux membres des délégations de négociation du gouvernement de la République démocratique du Vietnam et du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Vietnam, ainsi qu’aux cadres, soldats et habitants ayant contribué au succès de la Conférence de Paris et à la mise en oeuvre des Accords de Paris. Elle vise en outre à exprimer la reconnaissance envers les amis internationaux ayant soutenu la lutte du peuple vietnamien pour l'indépendance, la liberté, la paix et la justice.

L'exposition se poursuit jusqu'à début mai 2023.